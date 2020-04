Die Woche begann mit einer Pressekonferenz des Finanzministers Gernot Blümel, der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) und des WKO-Bundespartenobmanns Banken und Versicherungen, Andreas Treichl. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Österreich hat schnellen und unbürokratischen Hilfen für hochverschuldete Euroländer zugestimmt. Nun sei auch ein Akt der Solidarität gegenüber Ländern wie Österreich angebracht, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Seine Forderung: Die EU soll ihr Beihilfenregime für die Zeit der Corona-Krise aussetzen. Das würde Österreich ermöglichen, Unternehmen schnell und unbürokratisch zu helfen – man müsste dann nicht jede Hilfsmaßnahme mit der EU-Kommission verhandeln, so Blümel.

"Ich habe kein Verständnis dafür, wenn wir mit österreichischem Steuergeld andere Länder unterstützen und dafür im Gegenzug ein Verbot bekommen, unsere eigenen Unternehmen mit unserem eigenen Steuergeld zu unterstützen", so Blümel. "Diese Solidarität darf keine Einbahnstraße sein."

Europäische Unterstützung

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die an der Pressekonferenz ebenso teilnahm wie der Obmann der Wirtschaftskammer-Bundessparte Banken, Andreas Treichl, bestätigte, dass die österreichische Forderung im Rat der europäischen Handelsminister auf offene Ohren gestoßen sei. Es gebe Unterstützung vonseiten einiger skandinavischer Länder. Weiter Länder würden erwägen, sich der österreichischen Forderung anzuschließen.

ORF

Das EU-Beihilferecht sei dazu da, Wettbewerbsverzerrungen und unlauteren Wettbewerb innerhalb der EU zu verhindern, sagte Schramböck. Jetzt gehe es aber darum, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im Vergleich mit amerikanischen oder chinesischen Firmen zu garantieren.

Sie habe bereits mit EU-Handelskommissar Phil Hogan über das Beihilfenrecht gesprochen. Dieser habe ihr zugesagt, das Thema gegenüber EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager anzusprechen.

Die EU-Kommission will nach der Forderung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach Suspendierung der EU-Beihilfenregeln diese nicht aussetzen. Eine Sprecherin der EU-Behörde erklärte am Montag in Brüssel: "Sie sind ein Grundstein des Binnenmarktes und sichern faire Wettbewerbsbedingungen unter Marktteilnehmern." Dies bleibe auch während und nach der Corona-Krise von "fundamentaler Wichtigkeit".

Die Sprecherin betonte, die Regeln für Staatsbeihilfen seien auch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. Die EU-Kommission habe zusätzlich zu den bestehenden Regeln einen temporären Rahmen für die Mitgliedstaaten verabschiedet, um volle Flexibilität für die Wirtschaft im Kontext der Covid-19-Krise zu unterstützen. Ziel sei es, ausreichend Liquidität für alle Unternehmen bereitzustellen und die Fortsetzung der wirtschaftlichen Aktivitäten sicherzustellen, "sodass der europäische Binnenmarkt nicht durch Unterstützung in einem Mitgliedsland unterminiert wird".

Kreditgarantien

Erst vergangenen Freitag hatte die EU-Kommission die 100-prozentigen Kreditgarantien für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) genehmigt. Solche vollständigen Staatshaftungen sind für Darlehen bis zu 500.000 Euro möglich. Bisher habe das Finanzministerium 1,8 Milliarden Euro an Garantien genehmigt.

Insgesamt würden die Hilfsleistungen der Bundesregierung gut angenommen, so Blümel. Nach einem Monat habe man Hilfsleistungen von 5,7 Milliarden Euro finanziert, inklusive Kurzarbeit seien es über zehn Milliarden. In der Phase eins des Härtefallfonds habe es 144.000 Anträge gegeben, 120 Millionen Euro seien genehmigt worden. Am Montag begann die Antragsfrist für Phase zwei des Fonds, Kriterien wurden gelockert. (luis, 20.4.2020)