ProSiebenSat.1 Puls 4 startet am Donnerstag die Audio-Entertainment-App FYEO. Foto: ProSiebenSat.1 Puls 4

Wien – Der TV-Anbieter ProSiebenSat.1 Puls 4 fischt ab Donnerstag in neuen Gewässern und startet eine Audio-Entertainment-App für Podcasts und Hörspiele: FYEO wird parallel in Österreich und Deutschland ausgerollt und soll "eigenproduzierte Audio-Blockbuster, -Dokus, Hörspiele sowie eine breite Palette an Podcasts" anbieten, so ProSiebenSat.1 Puls 4 am Montag in einer Aussendung. Gleichzeitig wird in Österreich die Podcast Factory, ein eigenes Vermarktungsnetzwerk für Podcasts aufgebaut.

Als "Kino für die Ohren" bezeichnet der TV-Anbieter seine Audio-Plattform FYEO, kurz für "For Your Ears Only". Neben frei verfügbaren Podcasts aus Österreich, Deutschland und aller Welt im Free-Bereich sollen über ein Premium-Angebot investigative Dokumentationen und weitere exklusive Inhalte auf Abruf bereitgestellt werden. Diese Eigenproduktionen sollen monatlich 4,99 Euro kosten.

Mit der Podcast Factory wird ein Netzwerk für PodcasterInnen gestartet und das Angebot mitsamt Sonderwerbeformen in das Vermarktungsportfolio der Mediengruppe aufgenommen. Unter den geplanten Eigenproduktionen findet sich etwa "Puls 24 – Das Wochenmagazin" ein News-Podcast, der "in Kürze" starten soll. Neu im Portfolio gibt es darüber hinaus etwa den Podcasts "Couchgeflüster" von und mit den Bloggerinnen Leonie-Rachel Soyel und Sinah Edhofer. (red, 20.4.2020)