Das kündigte Ministerpräsident Söder am Montag an

Bayern will in der Corona-Krise den Künstlern im Land monatlich 1.000 Euro auszahlen. Das wären fünf gelbe Scheine.

Foto: APA/AFP/VINCENZO PINTO

München – Bayern will in der Corona-Krise den Künstlern im Land monatlich 1.000 Euro auszahlen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag an. Während kulturellen Einrichtungen bereits geholfen werde, würden freie Künstler aus dem Raster fallen.

Die rund 30.000 Künstler, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, würden daher monatlich 1.000 Euro bekommen, sagte Söder. (APA, 20.4.2020)