Ob Ute Lempers Auftritt zuhause genauso glamourös wird? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Kunst

Nicht alles, was gerade so streamt, hat die allerzündendste Idee als Grundlage. Erfreulich, dass es auch Projekte wie die Walkthroughs der synthesis gallery gibt. Dort kann man Virtual-Reality-Kunst quasi durch die Augen der KünstlerInnen betrachten. Diese teilen ihre Screens und erklären ihre VR-Projekte und den künstlerischen Prozess dahinter; auch die zuständigen KuratorInnen schalten sich ein. Ein Atelierbesuch 2.0 also! Den Anfang machen heute, Montag, um 18.00 Uhr, die famose Martina Menegon und ihre Kuratorin Tina Sauerländer. Menegons Beschäftigung mit verzerrten Körper ist entrisch, dystopisch und absurd-witzig zugleich. Über die Facebook-Seite der synthesis gallery kann man heute in diese verrückte Welt abtauchen, wenn einem die "echte" Welt gerade nicht schon verrückt genug ist. (abs)

Konzert



In Gedenken an die Befreiung deutscher Konzentrationslager vor 75 Jahren gibt Ute Lemper am Dienstag ein Konzert in ihrem New Yorker Domizil. Es ist auf der Facebook-Seite des Kurt-Weill-Festes zu sehen (20.00 Uhr). Lemper wird Lieder der Rebellion, der Hoffnung und des Widerstands singen, die während der Schreckenszeit geschrieben wurden. (tos)

Theater

Auch die Berliner Schaubühne streamt frühere Vorstellungen auf ihrer Webseite. Sie bleibt dabei dem Theatergefühl besonders verpflichtet: Die Stücke sind nur zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht abrufbar. Montags ist spielfrei, am Dienstag gibt es Falk Richters "Never forever" von 2014 zu sehen. Es geht um Menschen, die Begegnungen suchen und digital verlorengehen! (wurm, 20.4.2020)