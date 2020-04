Während manche Ewiggestrige den heutigen Tag nutzen, um einen minder erfolgreichen Mann aus Österreich zu würdigen, hat sich der 20. April vielerorts als Cannabis-Feiertag etabliert. So hat sich 420 als Codewort für den regelmäßigen Gebrauch von Marihuana ergeben. Da in etlichen Ländern Ausgangsbeschränkungen in Kraft sind, dürften die Feierlichkeiten heute im kleinen Rahmen stattfinden. Oder aber man verzichtet heute auf einen Joint und schaut sich eines der folgenden vier Games an.

"Weedcraft Inc." (Windows und Mac) Die Ausgangslage könnte nicht schlechter sein. Der Vater verstorben und der Kontostand tiefrot. Als erfolgloser BWL-Absolvent fällt der verzweifelte Blick schnell auf den lukrativen Drogenhandel. Ziel des Games ist es ein Cannabis-Imperium aufzubauen. Fängt man anfangs als Kleingärtner an, arbeitet man sich zu einem erfolgreichen Geschäftsführer hoch, der ein Unternehmen anführt. DevolverDigital "Drug Dealer Simulator" (Windows) Erst kürzlich veröffentlicht, hat sich das Spiel zu einem Top-Seller auf Steam entwickelt. Offenbar wollten die Entwickler ihr Game noch rechtzeitig vor dem heutigen Tag herausbringen. Bei Drug Dealer Simulator steigt man als Dealer ins Geschäft mit Drogen ein. Während Weedcraft Inc. mehr ein humoriger Tycoon ist, ist das neu erschiene Game mehr eine Simulation, bei der man es auch mit anderen Drogen zu tun bekommt. Aller Einstieg ist aber der Handel mit Gras. ThePlayWay "Bud Farm: Grass Root" (iOS und Android) Auch Smartphone-Spieler kommen auf ihre Kosten. Beim kostenlosen Bud Farm: Grass Root baut man eine Cannabis-Farm auf und stellt mit den Erträgen allerlei Produkte her. Das Spiel ermöglicht eine Vernetzung mit anderen Nutzern, sodass man sich untereinander zu Rezepten austauschen und auch handeln kann. EastSideGames Weed Shop 2" (Windows, iOS und Mac) Mit Stereotypen wird bei Weed Shop 2 zuletzt nicht gespart. Die Simulation aus dem Jahr 2017 wirkt hinsichtlich der Grafik so, als wäre sie vor zehn Jahren erschienen. Allerdings soll das Game in typischer Goat Simulator-Manier ein kurzweiliges Chaos mit sich bringen. Im Vergleich mit dem Evergreen aber alles etwas langsamer und behäbiger. (Daniel Koller, 20.4.2020) Weed Games