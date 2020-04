Insgesamt 1,47 Millionen Menschen nahmen via Fernsehen an den fünf Gottesdiensten aus dem Wiener Stephansdom teil. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Gottesdienste erfreuen sich in der Coronakrise wachsender Beliebtheit – zumindest im Fernsehen. Insgesamt haben die religiösen TV-Angebote des ORF in der Karwoche 4,1 Mio. Österreicherinnen und Österreicher erreicht, das sind 55 Prozent der TV-Bevölkerung, hieß es am Montag in einer Aussendung des Unternehmens. Bis Pfingsten wurde das Angebot nun ausgeweitet.

An den kommenden Sonntagen bis Pfingsten steht ein evangelischer Gottesdienst auf dem Programm, die weiteren bis zur vom ZDF übernommenen Pfingstmesse einschließlich der Feier zu Christi Himmelfahrt sind katholische Messen, berichtete "Kathpress". Der ORF reagiert damit auf den großen Zuspruch, den das österliche TV-Angebot in Coronazeiten beim Publikum fand.

Gottesdienste aus Stephansdom

An den fünf Gottesdiensten aus dem Wiener Stephansdom mit Kardinal Christoph Schönborn nahmen insgesamt 1,47 Millionen teil, die Osteransprache von Papst Franziskus und den anschließenden Ostersegen "urbi et orbi" am Ostersonntag verfolgten 463.000 Zuseher.

Auch im Privat-Fernsehen gab es Spitzenwerte: ServusTV kündigte nach den 211.000 Zuschauern, die beim Ostersonntagsgottesdienst aus dem St. Pöltner Dom dabei waren, an, die TV-Messen bis auf weiteres fortzusetzen. (APA, 20.4.2020)