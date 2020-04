Bill Gates. Foto: APA/AFP

Verschwörungstheoretiker haben ein neues Hauptziel – Bill Gates. Wie "The Verge" berichtet, wurde der Microsoft-Gründer laut einer Analyse der "New York Times" und des Rechercheunternehmens Zignal Labs von Februar bis April im Fernsehen und in sozialen Medien über 1,2 Millionen Mal in Verbindung mit solchen Theorien erwähnt. An zweiter Stelle findet sich eine Verschwörungstheorie, wonach die neue Mobilfunkgeneration 5G mit Covid-19 in Verbindung zu bringen sei – sie wurde an einem einzigen Tag im April 18.000-mal erwähnt.

Einer der Gates-Auftritte, die nun für Verschwörungstheorien sorgen. TED

Vermeintlicher Beweis

Grundlage der Theorien ist ein Video aus dem Jahr 2015. Damals sprach Gates in einem TED-Talk über die Gefahren von Pandemien – gemeinsam mit dem Plädoyer, sich mehr Sorgen darüber als etwa über atomare Weltkriege zu machen. Verschwörungstheoretiker aus unterschiedlichsten Ecken, beispielsweise Impfgegner, Rechtsextreme und Mitglieder der Gruppe Qanon, sehen darin nun einen Beweis für Gates' Plan, eine Pandemie zur eigenen Bereicherung zu nutzen.

Vor allem im rechten Spektrum ist Gates in Verruf geraten, da er US-Präsident Donald Trump kritisierte, nachdem dieser angekündigt hatte, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stoppen. "Unterstützungszahlungen für die WHO inmitten einer weltweiten Gesundheitskrise einzufrieren ist so gefährlich, wie es klingt", twitterte Gates. Über die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung will er mithelfen, einen Impfstoff zu finanzieren. (red, 20.4.2020)