Foto: AP/Oded Balilty

Nach 17 Monaten und drei Neuwahlen soll Israel wieder eine gewählte Regierung bekommen: Übergangspremier Benjamin Netanjahu und der nach den letzten Wahlen mit der Regierungsbildung beauftragte Benny Gantz haben Montagabend eine Einigung bekannt gegeben.



Kurz vor Beginn des Holocaust-Gedenktags wurde der Deal öffentlich. Wie schon zu Beginn der Verhandlungen bekannt war, sieht auch der finale Deal eine Rotation an der Spitze vor: In den ersten 18 Monaten soll Netanjahu Regierungschef sein, danach soll Gantz die Position übernehmen. Dem Vernehmen nach wurde vereinbart, dass die Rotation an der Spitze der Regierung in eine Gesetzesvorlage gebracht werden soll.

Netanjahu kommentierte die Einigung auf Twitter mit ohne Worte – er postete die israelische Flagge.

Benny Gantz sprach einmal mehr von einer "Regierung des nationalen Notstands". Man habe verhindert, dass das Land zum vierten Mal Wahlen abhält. "Wir werden die Demokratie wahren, Corona bekämpfen und für israelischen Bürger sorgen", versprach Gantz. Seit Wochen gehen in Israel Demonstranten auf die Straße, weil im Fall einer Neuauflage einer Regierung Netanjahu weitere Attacken auf Justiz und Grundfreiheiten befürchtet werden.

Noch ist unklar, wie sich das Kabinett zusammensetzen wird. Dem Vernehmen nach soll neben Likud, der Liste Gantz und ultraorthodoxen Listen auch die sozialdemokratische Arbeiterpartei zwei Ministerposten erhalten. (Maria Sterkl aus Tel Aviv, 20.4.2020)