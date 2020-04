Der in Illinois, geborene Peter Newell erwarb sich in den 1880er und 1890er Jahren einen hervorragenden Ruf für seine humorvollen Zeichnungen und Gedichte, die unter anderem in "Harper's Weekly", "Harper's Bazaar", "Scribner's Magazine" und der "The Saturday Evening Post" erschienen. Später schrieb und illustrierte er mehrere beliebte Kinderbücher. Eines davon wird hier vorgestellt.

The Hole Book

Im "Hole Book" aus dem Jahr 1908 verfolgen wir den Weg einer Revolverkugel:

Tom Potts hantiert unvorsichtigerweise mit einem Revolver. Da löst sich ein Schuss und die Kugel durchschlägt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Unaufhaltsam bahnt sie sich ihren Weg. Ein tatsächliches Loch in der Mitte jeder Seite des Buches zeichnet den Weg der Kugel nach, während sie an den verschiedenen Schauplätzen Verwüstungen anrichtet.

Folgen Sie dem Loch ganz unauffällig New York Public Library | Public Domain

Womit alles begann: eine Schusswaffe in der Hand eines Kindes. Der Schuss löst sich und... New York Public Library | Public Domain

Als erstes durchschlägt das Geschoss den Wasserboiler. New York Public Library | Public Domain

Danach den Gartenzaun, dann die Schaukel! New York Public Library | Public Domain

Fatal endet der Einschlag in der Karosserie des nagelneuen Gefährts. New York Public Library | Public Domain

Ein Künstler hat's auch nicht immer leicht. New York Public Library | Public Domain

Fliegende Fische New York Public Library | Public Domain

Das Ende einer Meerschaumpfeife New York Public Library | Public Domain

Feiertag für die Hühnerschar New York Public Library | Public Domain

Ein ganz normaler Angel-Ausflug New York Public Library | Public Domain

Alle Gadsen-Freundinnen und -Freunde müssen jetzt ganz stark sein! New York Public Library | Public Domain

Auch ein Ballonverkäufer bleibt nicht verschont. New York Public Library | Public Domain

Betroffenheit in der Musikkapelle New York Public Library | Public Domain

Ein Schuss – ein Loch im Ofenrohr. Da kommt auch schon die Feuerwehr. New York Public Library | Public Domain

Endlich ergibt der Schuss auch Sinn: die Maus entwischt. New York Public Library | Public Domain

Die Bienen, die Bienen! New York Public Library | Public Domain

Der Kettenhund ist frei. New York Public Library | Public Domain

Das Ende der Reise: eine ausgesprochen massive Torte. New York Public Library | Public Domain

Ja, so unspektakulär endet die Geschichte der unaufhaltsamen Revolverkugel.

Mis' Newlywed had made a cake,

With icings good and stout -

The bullet struck its armor belt,

And meekly flattened out.

Und alles in allem ein glückliches Ende für Tom Potts, der die Welle der Gewalt ausgelöst hat:

And this was lucky for Tom Potts,

The boy who fired the shot -

It might have gone clean round the world

And killed him on the spot.

(Kurt Tutschek, 25.4.2020)

Link zum Buch: Peter Newell: The Hole Book

