Nie dagewesener Preissturz beim Öl: Niemand will das schwarze Gold jetzt haben.

Weiter Unmut über Corona-Monopol des Roten Kreuzes.

Wenn der Kindergarten berufstätige Eltern abwimmelt.

Wie geht es Ihren Kindern zurzeit?

Warum Kurz gegenüber CNN mit Antworten nicht hinterm Berg hielt.

Masken für Kellner, nicht für Gäste: Wie die Gastronomie wieder hochfahren soll.

Boris Johnson muss seine Pläne und sein Team überdenken.

[Lifestyle] Warum man in Anwesenheit von Adeligen nie aufessen darf, wie Prinzessinnen wohnen und wie man in ihre Welt vordringt: Über die Welt der Superreichen.

Erotikshop Beate Uhse berichtet von starkem Umsatzzuwachs seit Corona-Ausbruch.

[Jobs] Findet jetzt in unserem Quiz heraus, welcher Homeoffice Typ ihr seid :)

[Immobilien] Ihr habt ein DIY-Projekt fertiggestellt oder alten Dingen zu neuem Glanz verholfen? Dann erzählt uns davon und inspiriert weitere UserInnen <3

[Wetter] Hoher Luftdruck sowie trockene Luftmassen aus dem Norden sind für Österreich wetterbestimmend. Das bedeutet meist sonniges Wetter. Über weite Strecken des Tages ist der Himmel sogar wolkenlos. Ein paar harmlose Wolken gibt es lediglich im westlichen Bergland. 11 bis 24 Grad.

[Zum Tag] Am 21. April 1989 kam der erste Gameboy auf den Markt – inklusive Tetris!