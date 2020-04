Rendi-Wagner und Leichtfried stellen für Nationalratssitzung am Mittwoch zwei Anträge der gesamten Opposition in Aussicht

Wien – Angesichts der anstehenden Nationalratssitzung am Mittwoch will die rot-blau-pinke Opposition zwei gemeinsame Anträge zur Bewältigung der Corona-Krise einbringen, wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz erklärten: Zum einen drängen SPÖ, FPÖ und Neos auf einen vorsichtigen, schrittweisen Zeitplan für die Öffnung der Schulen ab der ersten Maihälfte – vor allem für die Abschlussklassen, auch in den Volksschulen. Hier erwartet sich Rendi-Wagner ein Unterrichten in kleineren, räumlich getrennten Klassen.

Wollen bei ihren Forderungen an Türkis-Grün keinen Millimeter weichen: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Foto: APA / Herbert Neubauer

In einem weiteren Antrag besteht die Opposition geschlossen auf der Einsetzung eines Unterausschusses für die Vergabe der Hilfen für epidemiegebeutelte Unternehmen in der Höhe von 38 Milliarden Euro. Zuständig dafür ist nämlich die Covid-19-Finanzierungsagentur, kurz Cofag genannt, die 24 Milliarden verwaltet und eine Tochter der staatlichen Abbaugesellschaft Abbag ist, die wiederum dem Finanzministerium untersteht. Vorgesehen ist zur Kontrolle ein Cofag-Beirat, den die Opposition als zu zahnlos ablehnt. Leichtfried dazu: "Hier werden wir in den Verhandlungen keines Millimeter weichen."

Sozialstaat statt Spenden gefragt

Neben einigen anderen roten Anträgen besteht die SPÖ zudem insbesondere auf der Anhebung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent der Letztbezüge. Dass die türkis-grüne Regierung nun pro Mitglied ein Monatsnettogehalt spenden wolle, helfe den Arbeitslosen nicht, es brauche vielmehr einen starken Sozialstaat, erklärte Rendi-Wagner. Sie selbst spende regelmäßig, rede darüber aber nicht, erklärte sie auf Journalistennachfragen. Leichtfried wiederum setzte in Anspielung auf die Landwirtschaftsministerin hinzu: "Dass Frau Köstinger der Landjugend ein Montagsgehalt" spende, reiche nicht, "wir sind in der Fraktion 70 Prozent!"

Abgesehen davon begehrt die SPÖ eine unbefristete Solidarabgabe für Millionäre, eine befristete im Ausmaß von zehn Prozent des Jahresumsatzes für Onlinekonzerne und ein gesetzliches Verbot von Dividendenzahlungen und Managerboni bei Staatshilfen. (Nina Weißensteiner, 21.4.2020)