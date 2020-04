Fast schon traditionell sorgen neue Updates von Windows 10 bei manchen Nutzern für gravierende Probleme. Foto: Screenshot

Seit einer Woche verteilt Microsoft ein neues Update an Nutzer der aktuellsten Windows-10-Version. Damit in der aktuellen Situation keine Probleme auf Rechnern in kritischer Infrastruktur wie dem Gesundheitswesen auftreten, fokussiert man sich aktuell auf Sicherheitspatches. Neue Funktionen werden mit Aktualisierungen teilweise zwar auch ausgeliefert, bleiben aber vorläufig deaktiviert.

Doch aller Vorsicht zum Trotz liefert ein neues Update gerade wieder Grund für Anspielungen auf einen bekannten Film mit Bill Murray oder den Titel eines Songs von Britney Spears. Einige Nutzer melden seit der Installation teils gravierende Probleme mit ihren Systemen.

Eine Reihe von Problemen



Einen Bug, den die letzten Aktualisierungen bringen, dokumentiert Microsoft selbst. Dieser betrifft bestimmte asiatische Sprachpakete und ist vergleichsweise harmlos, da diese einfach nur neu installiert werden müssen. Einen Teil der Nutzer hat es erheblich schlimmer erwischt. Einer meldet etwa, dass auf seinem Laptop nunmehr WLAN, Bluetooth und die Tastatur ausgefallen sind, dokumentiert "Golem" aus einem mittlerweile zehnseitigen Eintrag in Microsofts Supportforen.

Andere Schilderungen ähneln sich. Auch darin geht es um Probleme mit dem Funknetzwerk und Bluetooth. Dazu kommen auch Fallmeldungen über Schwierigkeiten mit Office-Programmen oder gar die Rücksetzung des Systems in den nicht aktivierten Zustand. Mit dabei sind auch Bluescreens, Instabilitäten und der Verlust von Daten. Manche Betroffene haben bereits mit Problemen während der Installation der Updates zu kämpfen. Als Übeltäter in Verdacht steht das Paket KB4549951.

Auch auf einem PC eines Web-STANDARD-Redakteurs kommt es seit der Installation der neuesten Updates zu Schwierigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen dürften. Konkret stürzen nun gelegentlich Spiele ab, die bislang stabil gelaufen sind.

Abwarten

Seitens von Microsoft gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zu den Schwierigkeiten mit der neuesten Aktualisierungsrunde. Betroffenen bleibt vorerst also nur übrig, die aktuellen zwei Pakete (KB4549951 und KB4549949) testweise zu entfernen. Wer sie noch nicht erhalten hat und sich Sorgen wegen etwaiger Probleme macht, kann in den Windows-Update-Einstellungen die Installation weiterer Patchpakete verschieben. (gpi, 21.4.2020)