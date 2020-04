Weltverband steht zu seinem Plan, in den kommenden vier Jahre eine Milliarde Dollar zu investieren

London – Der Weltverband FIFA wird seine Milliarden-Investition für den Frauen-Fußball wegen der Corona-Krise nicht kürzen. Das sagte ein FIFA-Sprecher der britischen Zeitung "The Guardian". Die FIFA hatte 2019 angekündigt, in den kommenden vier Jahren eine Milliarde US-Dollar in den Frauenfußball zu investieren. Damit war das Budget verdoppelt worden.

Zuvor hatte die Spielergewerkschaft FIFPro die Weiterentwicklung des Frauen-Fußballs durch die Corona-Pandemie als gefährdet angesehen. (APA, 21.4.2020)