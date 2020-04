Coronavirus

3.575 Postings

Gesetz zu Risikogruppen am Mittwoch im Nationalrat, Münchner Oktoberfest abgesagt

Gesundheitsminister Anschober hofft, dass der Maßnahmenkatalog zu den Risikogruppen am 4. Mai in Kraft tritt und stellt eine Lockerung des Besuchsverbots in Altersheimen in Aussicht