Wenig Öl (1 TL reicht für eine beschichtete Pfanne) in einer Pfanne erhitzen und pro Pancake 2 EL des dickflüssigen Teiges in die Pfanne geben (für 10 cm Ø). Den Teig mit dem Löffel in eine runde Form streichen. Der Teig ist so dickflüssig, dass er in der Pfanne nicht auseinanderläuft.

Die Pancakes bei mittlerer Hitze einige Minuten backen, bis Luftbläschen an der Oberfläche sichtbar sind und die Unterseite goldbraun ist. Mit einem Pfannenwender ab und zu kontrollieren, damit sie nicht zu dunkel werden.