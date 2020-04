Staffellaufen ist bei Kontaktverbot natürlich "tricky" – aber nicht unmöglich. Die Übergabe muss ja nicht physisch stattfinden.

Wie das gehen kann, zeigte mein Vereinskollege Markus Mauritz am Sonntag: "Es wäre für drei Freunde und mich nach 20 Jahren eine Wiederholung unseres Debüts beim Wiener Staffelmarathon 2000 gewesen. … Start, Übergaben und Finish haben wir per Videochat gemacht. Der Start war pünktlich um 9:00 in Leobendorf. Ich bin als Startläufer eine 15,5-km-Strecke bei leichtem Regen und 13 Grad, also perfektem Wettkampfwetter, in 1:08 gelaufen. Stefan die 6 km auf der Donauinsel, Peter 9,3 km im Burgenland und Harald die Schlussdistanz in Greifenstein.

Gesamt waren wir 3:45 unterwegs, womit wir unsere Leistung aus dem Jahr 2000 um 11 Minuten verbessern konnten. Das Format per Videochat war sehr unterhaltsam und hat super funktioniert. Das Foto hat übrigens meine Frau gemacht, die mich auf dem Rad begleitet und für die Verpflegung gesorgt hat."