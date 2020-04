Mit Fernreisen wird es wohl noch eine Weile nichts werden, auch mit einem Strandurlaub oder einer Städtereise innerhalb Europas wird es in diesem Sommer wohl eher schwierig. "Jeder, der einen Urlaub für den Sommer plant, sollte darüber nachdenken, ihn in Österreich zu verbringen", verkündete Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) empfahl zuletzt in einer Pressekonferenz, Österreich-Urlaub zu machen. Wie gut, dass wir in einem Land leben, das, auch wenn die Reisefreiheit weiterhin eingeschränkt bleibt, für daheim Urlaubende einiges zu bieten hat. Vielleicht haben wir keine Meeresküste vorzuweisen, dafür ist das türkise Wasser des Attersees mindestens so klar wie das in der Karibik.

Urlaub in Österreich – warum nicht? Foto: gettyimages/istockphoto/Alexander Studentschnig

Auch für diesen User steht sein Lieblingssee schon fest:

Tiefe Waldesruhe, der weite Blick ins Land von den diversen erwanderbaren Berghütten der österreichischen Berge, erfrischende Flüsse und Seen, wunderschöne Ortschaften, lebendige Städte und historisch interessante Klöster, Schlösser und Burgen – jeder kann innerhalb der Landesgrenzen wohl den perfekten Urlaubsort für sich finden.

Ihr Österreich-Urlaub?

Vorausgesetzt, wir verbringen dieses Jahr alle unseren Sommerurlaub quasi daheim – wo würde es Sie hinziehen? Welche Region Österreichs hat es Ihnen besonders angetan, und warum? (aan, 22.4.2020)