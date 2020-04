Die Werbung von Huawei mit von Profikameras erstellten Bildern. Grafik: Huawei / Weibo

Wenn es um die Bewerbung der eigenen Smartphones geht, nehmen es die Hersteller mit der Wahrheit nicht immer sonderlich genau. Neben speziellen "Optimierungen" für Benchmark-Apps gehören dabei falsche Werbungen für die Fotofähigkeiten des eigenen Smartphones zu den Klassikern. Nun ist wieder einmal solch eine Schummelei aufgeflogen – und zwar bei einem Wiederholungstäter.

Spurensuch

In einem für einen Fotowettbewerb produzierten Werbevideo protzt Huawei mit den angeblichen Fähigkeiten seines P40 Pro. Das Problem dabei: Zumindest zwei der Aufnahmen wurde gar nicht mit einem Smartphone aufgenommen, berichtet die South Morning China Post. Wie ein chinesischer Weibo-User herausgefunden hat, wurden sie nämlich schlicht von einem Fotografen auf 500px "ausgeborgt". Und der hatte eine Nikon D850 Profikamera eingesetzt. Eine Kamera, die mehrere tausend Euro kostet.

Reaktion

Darauf angesprochen reagiert Huawei mit der üblichen Reaktion: Es handle sich um ein Versehen eines einzelnen Mitarbeiters, insofern habe man die Aufnahmen mittlerweile aus dem Video entfernt. Das Problem dabei ist allerdings, dass Huawei in der Vergangenheit immer wieder solcher Methoden überführt wurde, die Glaubwürdigkeit des Unternehmens in dieser Hinsicht ist also ziemlich angeschlagen. So wurden schon bei der Werbekampagne für das P9 und später auch für das P30 Profifotos verwendet.

Hinter den Kulissen

Besonders peinlich wurde es aber als im Jahr 2018 Bilder vom Shoot einer Werbung für das Nova 3i auftauchten. War darauf doch gut zu sehen, wie die Aufnahmen mit einer Profikamera getätigt wurden, während der Darsteller so tut als würde er den Auslöser betätigen. (red, 21.04.2020)