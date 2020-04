Gastronomie sperrt Mitte Mai wieder auf. Sperrstunde für die Gaststätten und Lokale ist 23 Uhr. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Mit 1. Mai werden die von der Bundesregierung zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus verhängten Ausgangsbeschränkungen gelockert und sämtliche Geschäfte – also auch solche mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern – geöffnet. Es wird ab dann wohl auch möglich sein, mehr Menschen als den engsten Familienkreis im eigenen Haushalt zu treffen. Wie die konkreten Regelungen aussehen werden, wird aber erst Ende April präsentiert.



Schulbetrieb startet stufenweise Mitte Mai



Der Schulbetrieb wird ab 15. Mai stufenweise wieder hochgefahren, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Schon am 4. Mai beginnt die Vorbereitung auf die Matura. Wie die konkreten Schritte aussehen werden, wird Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am kommenden Freitag präsentiert.

Keine Änderungen bei Kindergärten



Für die Kindergärten gebe es keine neue Regelung, weil kein Bedarf bestehe, sagte Kurz. Schon bisher könne, wer Betreuung brauche, seine Kinder in den Kindergarten bringen.

Gottesdienste wieder ermöglicht

Ebenfalls ab 15. Mai sollen Gottesdienste wieder möglich sein. In Abstimmung mit Kirchen und den Religionsgemeinschaften werden die Rahmenbedingungen der Wiedereröffnung erarbeitet. Die Rahmenbedingungen sind nicht aus der Gastronomie zu übertragen. Es wird ein Minimalbetrieb sein, der aber die Religionsausübung in der Corona-Krise ermöglicht.



Dienstleistungen ab 1. Mai



Auch Masseure, Fußpfleger und Friseure dürfen mit 1. Mai wieder ihre Dienstleistungen anbieten, wobei – wie in Lokalen und Geschäften – MNS-Masken getragen werden müssen und der Ein-Meter-Sicherheitsabstand zu beachten ist, wie Kurz betonte. Sperrstunde für die Gaststätten und Lokale, die ab 15. Mai wieder aufsperren dürfen, ist vorerst 23 Uhr. (red, APA, 21.4.2020)