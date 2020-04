In der Früh gestochen, am Nachmittag zugestellt: Der Spargel der Familie Sulzmann wird durch den Ögreissler ausgeliefert. Foto: Sulzmann Spargel

Seit 2016 radelt Peter Comhaire alias der Ögreissler in und um Wien herum und bringt mit Lastenrad und E-Auto die Produkte aus dem Marchfeld unter die Leute. Aktuell gibt es zum Beispiel den Spargel von der Familie Sulzmann.

Das Credo vom Ögreissler dazu: "In der Früh gestochen, am Nachmittag an der Zustelladresse, oder beim Kooperationspartner, der Bäckerei Felber. Video gibt es noch keines, Spargel schon. (Nina Wessely, RONDO, 28.4.2020)