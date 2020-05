Händewaschen ist das Gebot der Stunde. Doch was sagt die Haut dazu? Kleine Manufakturen mischen natürliche Zutaten zu fetten Seifen

Sanfter Schäumer

Clemenza Body & Face Foto: Helga Gartner

Clemenza steht für mild und sanft, und so fühlt sich der Seifenschaum auch an. Die Überfettung der Lauge-Öl-Mischung sorgt dafür, dass die Haut nicht austrocknet. Alle Zutaten der Seifen sind bio und vegan, auf künstliche Farben wurde ebenfalls verzichtet. Die Stücke gibt es auch in kleinen Größen, und alle duften sie fein, etwa nach Alpenzirbe, Lavendel oder Rose.

Clemenza Body & Face, www.clemenzacosmetics.com, 118 g, 13,50 Euro

6 von 6 Punkten





Fetter Purist

HautSinn Duschbutter Foto: Helga Gartner

Natürliche Fette wie Olivenöl, Sheabutter, Avocadoöl und ätherische Öle – alles in Bioqualität – wurde hier in ein handliches Stück Seife gepackt. Sie fühlt sich angenehm fettig an und duftet dezent nach Lavendel. Earl Grey, Rosmarin oder Mandel sind weitere Aromen im Angebot. Eine schmale Pergamentpapierschleife gibt umweltfreundlich Auskunft über die Inhaltsstoffe.

HautSinn Duschbutter bei Warenhandlung, 1030, Marxergasse 13, 120 g, 9,90 Euro

6 von 6 Punkten





Bunter Block

Seifenprinz Pflanzenölseife Foto: Helga Gartner

Der Seifenprinz schneidet Stücke von einem großen Block. Mit ihren quietschigen Farben vermitteln sie nicht glaubwürdig den Eindruck, dass es sich hier um Naturseife handelt. Auch mit dem Parfum war man großzügig. In der Lavendelseife finden sich neben den natürlichen, kalt gepressten Pflanzenölen auch Blütenstücke. Der Preis ist okay, und die Hände werden sauber.

Seifenprinz Pflanzenölseife, www.seifenprinz.at, 100 g, 5,50 Euro

3 von 6 Punkten





Dezenter Würfel

Wiener Seife Foto: Helga Gartner

Die Seifen auf Kokosölbasis werden in einem kleinen Betrieb im dritten Wiener Bezirk von Hand sanft kaltgerührt. Für Duftmuffel wichtig: Aromen kommen bei den getesteten Stücken nur sehr sparsam zum Einsatz. Die kompakten Würfel geben einen angenehmen, pflegenden Schaum. Nicht nur gut zum Händewaschen, sondern für den ganzen Körper.

Wiener Seife, Bio Olivenöl, www.wienerseife.at, 125 g, € 12,50

6 von 6 Punkten

(Helga Gartner, RONDO, 13.5.2020)