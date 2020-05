Foto: Getty Images/iStockphoto/ izusek

Die Telefone laufen heiß. Hat der Colorist noch freie Termine? Können die Barber-Shops aufrüsten? Empfängt der Beauty-Doc auch nachts? Verzweiflung liegt in der Luft. Männer und Frauen wollen zurück zu ihrem Style.

Da möchte man Entwarnung geben. "Schatz, auf die eine oder andere Woche kommt’s jetzt auch nicht mehr an", hören wir uns sagen. Weil es mittlerweile egal ist. Längst hat man sich daran gewöhnt, dass er abwechselnd mit Rossschwanz oder man mit "bun" durch die Küche schlurft. Man selbst sieht ja auch wie "Tag drei in Woodstock" aus. Let your hair down. Wir spielen jetzt Kommune.

Schnittstellen

"Ist es Liebe? Wenn ja, welche?" Solche Fragen standen früher im Raum. Jetzt nicht mehr. Wem nach Wochen kollektiver Verwahrlosung immer noch warm ums Herz wird, der liebt wirklich. – "Nimm mich so, wie ich bin."

Auf diesen Härtetest wollten es ein paar von doch uns nicht ankommen lassen. Schnippelten lieber an sich selbst herum. Es gab da so Tutorials. Und weil das Resultat in einigen Fällen ziemlich originell rüberkommt, ist der Vokuhila (vorn kurz, hinten lang) plötzlich kein Witz mehr, sondern wieder der heißeste Move.

"Ein echter Kerl braucht keinen Haarschnitt", behauptet ein gewisser Thomas Hintermeier, früher Friseur in München, heute Hairstylist in New York. Wirkt es nicht herrlich entspannt, wenn auch Banker, Anwälte und Lateinprofessoren so aussehen wie Bierkutscher, Schläger oder AC/DC-Fans?

So richtig in der Falle sitzen eigentlich nur die Schönlinge, mit ihren Bärten, die aussahen, als wären sie mit dem Lineal geschnitzt. Kein Bart- und Augenbrauen-Trimmer weit und breit. Da haben viele dazu tendiert, sich zu rasieren – um auf einmal wieder vollkommen belanglos auszusehen, so konturlos wie ihr Inneres. Angeblich stehen viele Freunde und Freundinnen nachhaltig unter Schock.

Neustart

Und wie machen das die Fashion- und Kosmetik-Bloggerinnen? Auf Instagram wird klar: Auch da ist einiges in sich zusammengesackt. Bye-bye, Schlauchboot-Lippen, Wimpern-Hecken und Ballon-Wangen. Ja, wir mussten alle ein paar Federn lassen. Zum Glück gibt es jetzt die Chance auf einen Neustart.

Mein Rat: Handeln Sie nicht voreilig! Denken Sie an ein Bonmot von Gianni Versace: "Nicht zu wissen, wer man ist, ist kein Verbrechen. Nicht zu wissen, wer man sein möchte? Im Ernst? Da haben Sie ein Problem."(Ela Angerer, 1.5.2020)