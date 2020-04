Das Atlas-Experiment ist eines der großen Experimente entlang des Large Hadron Colliders (LHC) am Kernforschungszentrum CERN. Foto: Cern

Wie wichtig digitale Zusammenarbeit ist, verdeutlicht die Corona-Krise auf eindrückliche Weise. Eine interdisziplinäre Konferenz und ein Hackathon beleuchten von 27. bis 30. April, wie die Erweiterung der Realität durch moderne Technologien für Kultur, Wirtschaft oder Alltag genutzt werden kann. Bedingt durch die Pandemie findet die Veranstaltung "XChange Reality!" ausschließlich virtuell statt, die Teilnahme ist kostenlos.

Arturo Sanchez ist Physiker am Kernforschungszentrum CERN. Foto: privat

Eine der Keynotes hält Arturo Sanchez, Physiker am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf. Während seiner Dissertation wirkte Sanchez wie Tausende weitere Physiker am Nachweis des Higgs-Teilchens mit, der 2012 gelang. Inzwischen beschäftigt sich der aus Venezuela stammende Physiker auch damit, welchen Einfluss Open Data auf soziale Systeme nehmen kann und wie die Weitergabe von Computerkenntnissen und -fähigkeiten gelingen kann – speziell in Lateinamerika. Genau darüber wird Sanchez am 27. April vortragen.

Sanchez hat sowohl Physik wie auch Informatik studiert und ist für das Open-Source-Programm des Atlas-Experiments am großen Beschleunigerring LHC am Cern zuständig. "All unsere Forschung in Open Source und Open Access – die Herausforderung ist, wie wir diese Daten für die Allgemeinheit nützlich machen können", sagt Sanchez. "Natürlich müssen wir dabei stark auf kulturelle Unterschiede eingehen. Strategien, die hier funktionieren, passen nicht unbedingt für die ganze Welt."

Viele Einsatzmöglichkeiten

Im Hackathon sollen mit interaktiven Formaten Ideen entwickelt werden, wie technisch erweiterte Realitäten im Kulturbereich eingesetzt werden können. "Mixed Reality, Big Data und Open Data bietet extrem vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von Kunst und Kultur bis zu Wirtschaft und Alltag. Diese Bandbreite wollen wir bei unserer Veranstaltung ausloten und aktuelle Forschungsergebnisse einen Schritt näher an die Praxis bringen", sagt Franziska Bruckner vom Institut für Creative\Media/Technologies der FH St. Pölten.

Veranstaltet wird XChange Reality von der FH St. Pölten und der Initiative Open Glam. Zu den Sponsoren zählen u. a. das Land Niederösterreich und das Digitalisierungsministerium. (trat, 22.4.2020)