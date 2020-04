Die Jugendliche Gemma und ihre Freunde zwischen Fluchen, Trinken und Schimpfen in "Lasst die freien Vögel fliegen", 22.45, Arte. Foto: Ellinor Hallin

19.40 REPORTAGE

Re: Festung Europa – Druck auf Griechenlands Grenzen Tausende Menschen harren an der griechisch-türkischen Grenze aus – in der Hoffnung, in die EU zu gelangen. Die Situation ist dramatisch, und doch überwiegt die Angst, die Flüchtlingskrise von 2015 könne sich wiederholen. Aber was bedeutet das für die gestrandeten Menschen? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Impfen? Nein danke! Die Welt hofft auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Wird es die Impfmüdigkeit in Zukunft noch geben, oder verschwindet diese Geisteshaltung für immer? Hanno Settele fragt bei den Forschern nach und wirft einen Blick in die Welt der Impfgegner. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Prärie – Rückkehr der Wildnis Endlose Grasweiden, von einer reichen Tierwelt bevölkert – die Prärie Nordamerikas zählte vor 200 Jahren zu den Highlights des Wilden Westens. Doch mit der Besiedlung durch die Europäer wurde die Natur immer weiter zurückgedrängt. Wissenschafter und Farmer versuchen trotz der modernen Nutzung durch den Menschen das Ökosystem Prärie und dessen klassische Tier- und Pflanzenwelt zu stärken und zu erhalten. Bis 21.10, Servus TV

20.15 FAMILIENDRAMA

Ende eines Sommers (L’heure d’été, F 2008, Olivier Assays) Hélène lebt im Haus ihres verstorbenen Onkels und versammelt dort zu ihrem 75. Geburtstag die ganze Familie. Olivier Assayas erzählt subtil vom Schwinden der Zeit. Bis 21.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Syrien – das Erbe des IS Im Schatten der Corona-Krise proben die Jihadisten des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) in Syrien den Aufstand. Tausende IS-Kämpfer im Gefängnis bei Heseke im syrischen Kurdengebiet haben Teile der Haftanstalt vorübergehend unter ihre Kontrolle gebracht. Ein Alarmsignal. Bis 23.05, ORF 2

22.45 JUGEND

Lasst die freien Vögel fliegen (SWE/GB 2019, Ellen Fiske) Perspektivlosigkeit und Gewalt, Lebenslust und Kampfgeist: Seit dem Niedergang der Stahlindustrie ist Motherwell in Schottland ein trister Ort. Die Jugendlichen leben von Kleinkriminalität. Die 16-jährige Gemma zieht hier mit Draufgänger Pat und deren Clique um die Häuser. Sehenswerte Langzeitbeobachtung einer Jugend am Rande der Gesellschaft von Filmemacherin Ellen Fiske. Bis 0.05, Arte