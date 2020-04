Mit dem Tauchboot ALVIN konnten die Bremer Forscher den Meeresboden erreichen. Dort nutzen sie ALVINs Greifarm, um Sedimentkerne aus dem Meeresboden zu sammeln. Foto: Woods Hole Oceanographic Institution

Anders als Tiere, die nur Proteine, Kohlenhydrate und Fette verdauen, ernähren sich Mikroorganismen auch von einer Vielzahl anderer organischer Verbindungen. Selbst Erdgas verschmähen sie nicht, wie sich nun zeigte. Wissenschafter haben bei heißen Quellen in der Tiefsee nämlich Mikroorganismen entdeckt, die sich von Ethan ernähren, das mit einem Anteil von bis zu 15 Prozent der zweitgrößte Bestandteil in Erdgas ist. Mehr noch: Es gelang den Forschern auch, diese Mikroben im Labor zu züchten. Besonders bemerkenswert ist, dass der Mechanismus, mit dem sie das Ethan abbauen, umkehrbar ist. Das könnte in Zukunft ermöglichen, mithilfe der Einzeller den Energieträger Ethan zu gewinnen.



Einzeller-Konsortien zum Erdgasabbau



Das Team um Gunter Wegener vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie (MPI-MM) in Bremen entdeckte in Zusammenarbeit mit Forschern anderer Institute die bisher unbekannten Mikroben im Meeresboden des Guaymas-Beckens in 2.000 Metern Wassertiefe im Golf von Kalifornien. "Das Guaymas-Becken ist ein natürliches Labor, in dem es von neuen Arten nur so wimmelt", so Wegener. "Verantwortlich für diese außerordentliche Vielfalt sind tief aus dem Erdinneren ausströmende heiße Fluide, die ganz unterschiedliche Arten anlocken. Wir haben schon viele Organismen aus diesem Lebensraum beschrieben."



Manche Erdgasbestandteile wie Propan oder Butan können alleine durch Bakterien abgebaut werden. Um jedoch die Hauptbestandteile von Erdgas – Methan und Ethan – abzubauen, sind nach heutigem Forschungsstand zwei unterschiedliche Organismen notwendig, die ein sogenanntes Konsortium bilden: Archaeen, die das Erdgas abbauen, und Bakterien, die die dabei freigesetzten Elektronen mit Sulfat verbinden, welches im Meer reichlich vorhanden ist. Die biochemischen Prozesse in den Konsortien im Labor zu untersuchen, war jedoch bisher äußerst mühsam: Diese Organismen wachsen sehr langsam und teilen sich nur alle paar Monate. Daher war immer nur wenig Biomasse vorhanden.



Wärmeliebender Ethanesser



Bei den nun entdeckten wärmeliebenden Ethanabbauern ist das anders: "Diese Konsortien wachsen sehr viel schneller", berichtet Cedric Hahn vom MPI-MM, Erstautor der Studie. Die Zellen verdoppeln sich jede Woche. "Die Laborkulturen halten mich ganz schön auf Trab. Aber so haben wir endlich genug Biomasse für umfangreiche Analysen." So konnten die Forscher zum Beispiel wichtige interzelluläre Zwischenprodukte des Ethanabbaus bestimmen. Außerdem veröffentlichen sie in der im Fachjournal "mBio" erschienenen Studie das erste vollständige Genom einer erdgasabbauenden Archaee.



Die neu entdeckte Archaee bekam den Namen Ethanoperedens thermophilum, was soviel bedeutet wie "der wärmeliebende Ethanesser". Ihre Partnerbakterien sind alte Bekannte aus anderen Konsortien. "Gensequenzen dieser Archaeen haben wir zuvor schon an vielen Tiefseequellen gefunden. Jetzt kennen wir endlich ihre Funktion", sagt Katrin Knittel, die schon seit der Entdeckung der ersten methanabbauenden Konsortien an dem Thema arbeitet.



Hochinteressant für biotechnologische Anwendungen



Die Forscher machten noch eine weitere Entdeckung: Der Ethanabbau dieser Mikrobe ist reversibel, also umkehrbar. Verwandte von Ethanoperedens könnten also aus Kohlendioxid Ethan erzeugen. Das ist hochinteressant für biotechnologische Anwendungen. Das Team um Wegener ist nun auf der Suche nach solchen Organismen. Außerdem wollen sie in Zusammenarbeit mit Kollegen Mikroben, die Methan bilden, zu Ethanbildnern umbauen.



"Noch sind wir aber nicht so weit, alle Schritte des Ethanabbaus zu verstehen", betont Rafael Laso Pérez, der seine Doktorarbeit über Butangas-abbauende Archaeen gemacht hat. "Zurzeit untersuchen wir, wie Ethanoperedens so effizient arbeiten kann. Wenn wir dessen Tricks verstehen, könnten wir im Labor neue Archaeen züchten, mit denen man Rohstoffe gewinnen kann, die zurzeit noch aus Erdgas extrahiert werden müssen."



So hätten die hier beschriebenen Mikroben sogar doppelte Bedeutung für den globalen Kohlenstoffkreislauf und die steigende Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre: Einerseits nutzen sie in der Tiefsee Ethan und verhindern so, dass dieses Gas an die Luft gelangt. Andererseits könnten sie eine Lösung bieten, wie die Industrie ihren Kohlenstoffausstoß verringern kann. "Das ist noch Zukunftsmusik", so Wegener. "Aber wir forschen weiter. Und eines ist klar: Man darf die kleinsten Bewohner des Meeres nicht unterschätzen!" (red, 25.4.2020)