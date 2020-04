Wann darf ich endlich wieder Sport mit meinen Freunden machen?

Ich fürchte, das können wir dir leider nicht genau sagen. Seit Anfang dieser Woche dürfen Spitzensportler wieder auf den Sportanlagen trainieren – also solche, die mit dem Sport ihr Geld verdienen und richtig gut sind wie der Tennisstar Dominic Thiem oder die Siebenkämpferin Ivona Dadic. Für uns Hobbysportler gibt es ab 1. Mai ein paar Lockerungen. Wenn du Tennis spielst, reitest oder so Dinge wie Hochsprung oder Kugelstoßen machst, kann es da wieder losgehen mit dem Training. Der Ausflug ins Schwimmbad muss leider noch ein wenig warten, an manchen Seen und Flüssen sollte es aber bald gehen.

Illustration: Fatih Aydogdu

Kann ich daheim auch besser im Fußball werden?

Natürlich kannst du das. Und weil nicht jeder einen Garten hat, haben wir ein paar Tipps fürs Schlafzimmer: Such dir fünf Spielzeuge und stelle sie in einer Reihe auf. Dann dribbel mit einem kleinen Ball im Slalom durch. Einmal nur mit rechts, einmal nur mit links, dann mit beiden Beinen. Vielleicht kann sogar jemand deine Zeit stoppen. Einer der weltbesten Dribbler, Brasiliens Ronaldinho, hat alle seine Tricks daheim mit einem Tennisball gelernt. Das schaffst du auch! Oder du bläst einen Luftballon auf und schaust, dass er nie zu Boden fällt – Hände sind nicht erlaubt. Schaffst du 20 Mal? Oder gar 100? Du kannst den Luftballon auch auf den Kopf legen und versuchen, ob du so eine Runde durch die Wohnung drehen kannst, ohne dass er runterfällt.

Illustration: Fatih Aydogdu

Und was ist mit Fußball? Wieso dauert das so lange?

Fußball ist wie Handball oder Ringen eine Kontaktsportart. Du schubst und berührst Mitspieler und Gegner immer wieder mal oder hilfst einem gestürzten Freund auf. Weil wir wegen Corona aber Abstand halten sollten, ist das schwierig. Da es bei den Profis aber um richtig viel Geld geht, grübeln gerade alle, wie man die Saisonen fertig spielen kann. In Österreich dürfen die Teams jetzt in Sechsergruppen trainieren. Man will ab Mitte Mai die Spieler ganz oft testen und nur Gesunde ohne Fans im Stadion gegeneinander antreten lassen. Die Saisonen der Kinder und Nichtprofis wurden aber leider abgesagt und fangen im Herbst noch einmal von vorn an.

Und Ronaldo und Co bekommen jetzt alle einen dicken Bauch oder wie?

Beim einen oder anderen Spieler konnte ich auf Instagram oder Facebook schon einen kleinen Bauch erkennen. Die naschen wohl etwas zu viel Schokolade, aber Cristiano Ronaldo definitiv nicht. Wie viele andere Sport-Profis hält er sich daheim mit allen möglichen Trainings fit und zeigt etwas zu oft seinen Waschbrettbauch her. Viele Profis scheinen auch froh zu sein, dass sie endlich einmal mehr Zeit mit der Familie verbringen können und ihre Verletzungen ausheilen lassen können. Beim dichten Terminplan bleibt dafür oft zu wenig Zeit. Die Vereine wollen aber natürlich, dass ihre Spielerinnen und Spieler fit sind, wenn es wieder losgeht. Deshalb halten viele Mannschaften gemeinsame Trainings via Laptop ab. Der Coach schaut dann, ob auch niemand, statt Kniebeugen zu machen, eine Tüte Chips verdrückt.

Illustration: Fatih Aydogdu

Und was ist mit den Olympischen Spielen? Die werden doch nie abgesagt.

Tatsächlich fallen Olympische Spiele sehr selten aus. Bisher passierte das nur drei Mal wegen der zwei Weltkriege. Heuer wär Tokio, Japans Hauptstadt, dran gewesen. Die olympische Flamme war per Fackel schon nach Asien unterwegs. Sie wird im griechischen Ort Olympia entzündet, weil dort vor mehr als 2000 Jahren die Spiele erfunden wurden. Aber nächstes Jahr läuft einfach wieder jemand los, um die Wettkämpfe im Juli 2021 in Tokio zu eröffnen. Das ist etwas ärgerlich für alle, die sich seit vier Jahren vorbereiten. Aber heuer wäre es wegen Corona zu gefährlich gewesen. Zu viele Sportler und Fans hätten sich angesteckt. Und weil nicht alle gleich viel trainieren konnten, wäre es auch nicht ganz fair gewesen. (Fabian Sommavilla, 22.4.2020)

