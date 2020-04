Unternehmen öffnete am Montag seine Drive-ins – und sorgte damit für einen großen Kundenandrang

McDonald's hat sein Drive-In wieder geöffnet – und sorgt für große Autoschlangen. Foto: APA/CLEMENS SALOMON

Es begann mit Klopapier, Germ folgte, dann waren es Baumarktutensilien. Und nun ist die größte Fastfoodkette das neue Objekt der Begierde der Österreicherinnen und Österreicher: McDonald's. So scheint es zumindest, kursieren doch auf sozialen Medien etliche Videos, die den offenbar in der Selbstisolation sehr groß gewordenen Wunsch nach Burger und Pommes dokumentieren. Denn in den letzten Tagen ist es vermehrt zu einem Ansturm auf die Filialen der Kette gekommen, wie lange Autoschlangen belegen.

Raufereien und Verkehrsregelungen

Das Unternehmen hat die Drive-in-Stationen seiner Standorte geöffnet, die nun parallel zur regulären Selbstabholung angeboten werden. Einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" zufolge musste sogar aufgrund eines Streits in einem Fall die Polizei Anzeige erstatten. So habe sich ein 47-Jähriger mit seinem Auto vorgedrängt, weswegen ein 24-Jähriger ihn auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Auch sonst musste teilweise der Verkehr geregelt werden. Im Netz hat das zu zahlreichen Videos der Lage geführt sowie Nutzer dazu animiert, sich darüber lustig zu machen. (red, 22.4.2020)

(red, 22.4.2020)