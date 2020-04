Matthias Glasner und Rick Ostermann drehten die neuen Folgen der Sky-Serie. Hören Sie, wie es ihnen dabei ging und was es heißt, eine Fernsehlegende weiterzuerzählen

Mehr als 100 Tage Dreh in vier verschiedenen Ländern, 80 Schauspieler und rund 1000 Statisten, diverse Erzählstränge, Schlachten über und unter Wasser, Hitze, Kälte, Naturgewalten: Was Andreas Prochaska in der ersten Staffel von "Das Boot" vollbrachte, wolten die Macher von "Das Boot" einem Regisseur alleine kein weiteres Mal zumuten. Matthias Glasner und Rick Ostermann inszenierten die Fortsetzung der Fernsehlegende und auch sie hatten gut zu tun. Wie es ihnen beim Dreh der zweiten Staffel von "Das Boot" erging, erzählen sie im Gespräch mit Doris Priesching. Die neuen Folgen sehen Sie ab 24. April auf Sky. (red, 23.4.2020)

Clemens Schick spielt den Kommandanten, der "Das Boot" in eine gefährliche Mission führt – und dabei noch etwas anderes im Schilde führt. Foto: Sky / Bavaria

