Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erläuterte in einer Pressekonferenz einen Fahrplan wie es mit dem Zivildienst weiter geht. Die Herausforderung für den Pflegebereich ist aufgrund der Coronakrise nach wie vor groß.

Das wichtigste vorab: Weil sich viele Freiwillige gemeldet haben, wird der reguläre Zivildienst für jene, die Ende April ihren Dienst abschließen, nicht mehr verlängert. Ab Mai werden zusätzlich benötige Ressourcen im Gesundheitswesen nur noch mit freiwilligen Zivildienern abgedeckt. Vor allem in Pflegeeinrichtungen, in der Behindertenhilfe und im Rettungswesen braucht es weiterhin zusätzliches Personal, sagte Köstinger.

Reguläre Zivildiener werden nicht weiterverpflichtet. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Allein für den Monat Mai haben sich 2500 Freiwillige gemeldet. Bevorzugt werden Zivildiener, die eine Sanitätsausbildung oder Erfahrung im Pflegebereich haben.

Kritische Stimmen zur Bezahlung

Manche regulären Zivildiener, die Mitte März am ersten Höhepunkt der Krise weiterverpflichtet wurden, äußerten ihren Unmut über drei weitere Monate mit schlechter Bezahlung, von Klagsdrohungen war die Rede. Ob man die weiterverpflichtenden Zivildiener nicht einfach aus dem Dienst entlassen könnte, jetzt wo sich genug Freiwillige gemeldet haben? "Es gibt mit dem Heeres-Gebührengesetz eine gesetzliche Grundlage", sagt Köstinger. Und: "Wir brauchen die Zivildiener, die bereits länger im Dienst sind, weil wir gerade aufgrund der Krise keine Möglichkeiten zur Ausbildung haben. Sie sind gerade im Pflegewesen sehr wertvoll."

Kritik gibt es an der Zivildienst-Service-Agentur, die mit ihren 30 Mitarbeitern die Aufstockung der Zivildiener landesweit nicht stemmen konnte. Das hat die Bundesregierung ans rote Kreuz ausgelagert. "Das rote Kreuz hat eine Organisationskultur in allen Bundesländern, wir wollten das nicht aus Wien koordinieren. Das dezentrale Vorgehen hat sich bewährt, die schiere Größe und flächendeckende Vertretung des roten Kreuzes in den Bundesländern gab den Ausschlag für die Abwicklung.

Mitte März wurde der außerordentliche Zivildienst ausgerufen, er habe sich sehr bewährt. 3500 Zivildiener haben mit 1. April ihren Dienst aufgenommen, davon arbeiten 65 Prozent im Spitalswesen, Rettungsdienst oder in der Pflege. (Florian Vetter, 22.4.2020)