Edson Alvarez von Ajax Amstzerdam kommt nicht mehr zum Einsatz.



Den Haag – In den Niederlanden wird es bis zum 1. September keine Spiele im Profifußball mehr geben. Damit ist die Saison vorzeitig beendet. Das kündigte Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an. Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fußballspiele ohne Publikum. "Kein Profifußball bis zum 1. September", sagte der Premier.

Zunächst galt das Verbot bis zum 1. Juni. Der niederländische Fußballverband KNVB wollte ursprünglich danach die restlichen Runden ohne Publikum austragen. In der "Eredivisie" müssten eigentlich noch acht Runden gespielt werden. Spitzenclubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder AZ Alkmaar hatten aber dafür plädiert, die Saison vorher zu beenden. Nach dem aktuellen Stand führt Ajax die Tabelle an, gefolgt vom punktgleichen AZ Alkmaar.

Der niederländische Fußballbund KNVB kündigte an, die Bemühungen um eine Fortsetzung der Saison nicht mehr voranzutreiben. Die Saison sei praktisch vorbei, man wolle aber noch die Europäische Fußball-Union UEFA konsultieren. Die UEFA hatte die nationalen Verbände zuletzt gedrängt, ihre Saisonen wenn immer möglich fertig zu spielen. (APA; 22.4.2020)