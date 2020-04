Online-Treffen "Give Me Five" jeden Mittwoch um 17 Uhr soll Austausch mit Lesern und Experten bringen

In dieser Galerie: 2 Bilder Von Manfred Klimek und Martin Völker neu gestaltet: "Sheconomy". Foto: Sheconomy "Sheconomy"-Chefredakteurin Michaela Ernst (li). und Geschäftsführerin Carina Felzmann. Foto: Sebastian Freiler

Wien – Neuerungen hat die fünfte Ausgabe des Magazins "Sheconomy" gebracht: Der Fotograf und Journalist Manfred Klimek verstärkt das Team als Kreativdirektor, Martin Völker ist Art-Direktor. Man habe "nach einer kurzen Übergangsphase zu einer dynamischen, coolen Handschrift gefunden", so Chefredakteurin Michaela Ernst. Klimek und Völker sollen an der "Weiterentwicklung des eingeschlagenen Weges arbeiten".

Neu ist auch das Online-Treffen "Give Me Five" jeden Mittwoch um 17.00 Uhr via Zoom, bei dem ExpertInnen Einsichten zu verschiedenen Themen liefern sollen, gefolgt von einem Austausch mit der Leserschaft.

Kein traditionelles Frauenmagazin

Das im Herbst 2018 gegründete Magazin versteht sich laut Geschäftsführerin Carina Felzmann als "neues, buntes On- und Offline-Medium für die Sicht der Frauen auf Business-Themen". Erklärtes Ziel von Chefredakteurin Ernst ist es, "den Unternehmerinnen, Gründerinnen, Managerinnen, die in erster oder zweiter Führungsebene tätig sind, journalistische Präsenz zu geben". Dabei konzentrieren man sich auf Wirtschafts-, Innovations- und Wissenschaftsthemen. Karriere & Kind oder Karriere & Partnerschaft würden bewusst ausgeklammert, weil man sich von den traditionellen Frauenmagazinen unterscheiden wolle.

Vier Ausgaben pro Jahr

"Sheconomy" erscheint vier Mal im Jahr, wobei jede Ausgabe einem anderen Schwerpunkt gewidmet ist. Die Auflage beträgt 40.000, wobei 30.000 Hefte an Vertriebspartner gehen, zu denen Großteils Frauennetzwerke zählen, aber auch Institutionen wie die WU, TU und große österreichische Unternehmen.



Die Geschäftsführung hat seit 1. März Carina Felzmann inne. QMM-Geschäftsführer Andreas Dressler, der 50 Prozent an "Sheconomy" hält, hat sich auf die Funktions des Verlegers und Miteigentümers zurückgezogen. (red, 22.4.2020)