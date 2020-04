Mund- und Nasenschutz in Öffis bleibt obligatorisch, Fahrkartenverkauf vorerst nur an Ticketautomaten und im Internet

Doppelstockzüge haben zwar wenige Ausgänge, aber wenige Fahrgäste können gut voneinander Abstand halten. Foto: Matthias Cremer

Wien – Kein direkter Ticketverkauf, sondern Fahrkartenkauf nur an Automaten und über das Internet – das ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen das im Mai bevorstehende schrittweise Hochfahren des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs ohne vermehrte Covid-Infektionen und Erkrankungen erfolgen soll. Zu diesem Zweck hat das Verkehrsministerium gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben eine sogenannte "Fahrgast-Charta zur Corona-Krise" erarbeitet. Wie im Handel sind Mund- und Nasenschutz obligatorisch, die entsprechenden Masken müssen die Fahrgäste selber mitbringen.

Mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts werden Züge und Bahnhöfe wieder stärker frequentiert werden. Foto: Matthias Cremer

Das gab Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Obmann der Schienenbahnen, Thomas Scheiber, und Verkehrsgewerkschafter und ÖBB-Konzernbetriebsratschef Roman Hebenstreit bekannt. Menschen sollen nur dann mit U-Bahn, Zug oder Bus fahren, wenn sie sich gesund fühlen, appellierte Gewessler an die Öffi-Benützer. Haltegriffe, Türöffner und Automaten würden täglich desinfiziert.

Ein- und Ausstieg verteilen

Außerdem sollen sich Fahrgäste auf möglichst viele Ausgänge verteilen und so spät wie möglich zum Ausgang begeben, um die Abstandsregeln halbwegs einzuhalten und an den Haltestellen einen möglichst raschen Fahrgastwechsel zu gewährleisten. Der als Fahrgast-Charta bezeichnete Leitfaden liege ab Mittwoch bei allen Betreibern auf.

Die Taktverdichtung insbesondere im Großraum Wien werde graduell erhöht – je nach Bedarf und abhängig von den Infektionszahlen, kündigte Gewessler an. "Wir fahren auf Sicht mit der Notbremse im Blick." Einen genauen Zeitplan gibt es nicht, das sei vom Passagieraufkommen abhängig. Zuletzt waren die Fahrgastzahlen drastisch zurückgegangen, die Verkehrsministerin gab die Rückgänge mit 80 bis 90 Prozent an. (ung, 22.4.2020)