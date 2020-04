Aktuell läuft auf der Streamingseite von Josef Hader die Wolf-Haas-Verfilmung Silentium. Foto: ORF / Petro Domenigg

Mischkunst

Im Potpourri der monatlichen Künstevermischung Der blöde dritte Mittwoch befindet sich heute um 20 Uhr ein (gewollt) dröhnendes Konzert von Jacky Bloom sowie ein Gespräch mit den beiden multimedialen Künstlern Matija Schellander und Sara Koller. Streambar via echoraeume.klingt.org. (abs)

Kabarett/Film

Kabarettist und Schauspieler Josef Hader hilft dabei, aktuell nicht zu viel mit dem Status quo zu hadern (hihi!). Auf seiner Streamingseite player.hader.at gibt es mittlerweile nicht nur die besten Kabaretts, sondern auch Filme von und mit Hader. Aktuell: Die Wolf-Haas-Verfilmung Silentium. (stew)

Theater

Unnahbarkeit und Kontrolle sind Themen in Franz Kafkas Das Schloss. Regisseur Philipp Preuss schließt sie in der Theaterserie k. am Schauspiel Leipzig mit dem neuen Menschentyp des "Zoon Zoomicon" der virtuellen Konferenzwelt kurz. Um 19 Uhr via Zoom – alle Infos finden Sie hier. (afze)

Musik

Das globale Wohnzimmerkonzert-Großereignis "One World: Together at Home" vom letzten Wochenende ist ab sofort auch auf den gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. Insgesamt 79 KünstlerInnen und Bands, darunter Lady Gaga, die Rolling Stones, Billy Eilish oder Paul McCartney unterstützen damit den Covid-19 Solidarity Response Fund zugunsten der WHO. Die UN-Institution wurde zuletzt von US-Präsident Donald Trump scharf attackiert. (schach)

Orchester

Die Musiker des Mozarteumorchesters Salzburg machen "Corona-Pause". Unter dem Motto "Mos goes digtal" versuchen sie aber in diversen Formaten aktiv zu bleiben und Kontakt mit dem Publikum zu halten. Da wäre "Quarantificat", das Zusammenspiel aller zu Carl Philipp Emanuel Bachs "Magnificat". Da wäre "Mozart and I", bei dem Orchestermitglieder montags aus dem Homeoffice über ihren Zugang zu Amadeus sprechen. Auch gibt es viertelstündige Miniformate, "Wohnzimmergeschichten" und: Es berichten Musiker über ihren Isolationsalltag. (tos)

Kunst

Eine Reise ins New York der 1980er? Die Arte-Dokumentation "Basquiat – Popstar der Kunstwelt" zeigt den rasanten Aufstieg des früh verstorbenen Straßenkünstlers, der mit seinen provokanten Arbeiten die Kunstwelt New Yorks aufwirbelte, kritisierte und nachhaltig beeinflusste. (kr, 22.4.2020)