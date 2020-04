In dieser Galerie: 6 Bilder EA EA EA EA EA Foto: EA

Die Command & Conquer Remastered Collection erscheint am 5. Juni. Nun hat Hersteller EA das Remaster des Echtzeitstrategie-Klassikers mit einem Trailer vollständig enthüllt. Das anstehende Spiel ist ein Wiederaufguss von C&C: Tiberian Dawn und Red Alert mitsamt all ihrer Erweiterungen. Wie EA in dem Video betont, waren an der Herstellung nicht nur viele Entwickler des Originals dabei, sondern auch einige Spieler, die durchgehend Feedback gaben und Inhalte verwirklichten.

4K-Auflösung und neues UI

Das Remake ermöglicht nun 4K-Auflösung – dafür wurden sämtliche Einheiten und Gebäude von Grund auf neu entworfen. Während des Spielens kann man auch unmittelbar zum Original-Look zurück wechseln. Laut EA wurde ferner das UI komplett überarbeitet, sodass die Steuerung komfortabler möglich ist. Die mittlerweile legendären Cinematics wurden außerdem hochskaliert und mit neuen Soundeffekten ausgestattet. Weiters wurde auch der Multiplayer-Modus komplett neugestaltet – es gibt nun zudem eine Rangliste.

Bonus-Features mit dabei

Bei der Musik des Spiels konnte der Original-Komponist gewonnen werden. Sieben Stunden Musik wurden so neuaufgenommen. Bislang unveröffentlichte und neue Tracks fanden ebenso ihren Weg ins Spiel. Zuletzt hat EA das Remaster auch mit einigen Bonus-Features ausgestattet, darunter ein Zuschauer-Modus, Schnellspeicher-Funktion und ein Karten-Editor. Der Wiederaufguss kann bereits vorbestellt werden: 19, 99 Euro wird für die Zeitreise zu dem Echtzeitstrategie-Klassiker verlangt. (dk, 22.4.2020)