Angreifer Romelu Lukaku vom italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand befürchtet, dass nahezu sein komplettes Team bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein könnte. "Wir hatten im Dezember eine Woche frei, wir kehrten zur Arbeit zurück, und ich schwöre, dass 23 von 25 Spielern krank waren. Ich mache keine Witze", sagte der 26-Jährige in einem Instagram-Gespräch mit der belgischen Moderatorin Katrin Kerkhofs.

Inters Stürmer Romelu Lukaku äußert einen schrecklichen Verdacht. Foto: Reuters/Emilio Andreoli

Vor dem Spiel gegen Cagliari Calcio am 26. Jänner (1:1) hätte nahezu die komplette Mannschaft über die klassischen Corona-Symptome geklagt. "Alle husteten und hatten Fieber. Beim Aufwärmen fühlte ich mich viel heißer als sonst. Ich hatte seit Jahren kein Fieber mehr", erklärte der belgische Nationalspieler. Abwehrspieler Milan Skriniar habe sich wegen dieser Symptome sogar auswechseln lassen müssen.

Damals sei allerdings keiner der Spieler auf Covid-19 getestet worden, weil das Coronavirus allgemein noch "kein Thema" gewesen sei. Entsprechend könne man nicht final sagen, ob es sich um eine Infektion mit dem Coronavirus gehandelt habe, so Lukaku. Bislang gibt es anders als in anderen Vereinen der Serie A in den Reihen der Mailänder auch noch keinen positiv getesteten Spieler.

Der Ball ruht in Italiens Spitzenliga seit Anfang März, eine Fortsetzung der Spielzeit ist derzeit unklar. (sid, 22.4.2020)