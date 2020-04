Der GameStandard verlost mit Nintendo eine Switch Lite in der Farbe Koralle und vier Spielen

Die Nintendo Switch Lite gibt es seit kurzem in der Farbe Koralle. Der GameStandard verlost gemeinsam mit Nintendo die Konsole mit vier Spielen und einem Gutschein für Nintendos eShop. Foto: Nintendo

Um gut durch die nächsten Wochen zu kommen, verlost der GameStandard gemeinsam mit Nintendo eine Switch Lite in der neuen Farbe Koralle mit insgesamt vier Spielen und einem Gutschein im Wert von 20 Euro für Nintendos eShop. In dem Paket enthalten sind folgende Games: Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Dr. Kawashima’s Gehirnjogging und Super Mario Maker 2. Sämtliche Spiele bringen tage- bis wochenlange Unterhaltung mit sich.

Nintendo

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie liken unsere Facebook-Seite und veröffentlichen einen netten Kommentar zu dem Facebook-Posting zum Gewinnspiel

2. Sie schreiben ein nettes E-Mail mit dem Begriff "Koralle" an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at

3. Sie abonnieren den Web-Newsletter

4. Sie hinterlassen hier ein nettes Posting

Am besten natürlich alles, denn dadurch steigen Ihre Chancen, ausgewählt zu werden!

Verlosung



Die/Der Gewinner/in wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 29.04.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.