Historiendrama bei den New York Festivals TV & Film Awards prämiert

Im Rahmen der New York Festivals TV & Film Awards ausgezeichnet: "Ein Dorf wehrt sich".

Foto: obs/Constantin Television/Bernd Schuller

Wien/New York – Das vom ORF koproduzierte Historiendrama "Ein Dorf wehrt sich", das im Dezember 2019 ausgestrahlt wurde, ist im Rahmen der New York Festivals TV & Film Awards ausgezeichnet worden. Der mit u. a. Fritz Karl, Harald Windisch und Brigitte Hobmeier besetzte TV-Film ging mit einem Gold Award in der Kategorie "Entertainment Program – Drama" als einer der Gewinner hervor.

"75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem wir in den kommenden Wochen einen umfassenden ORF-Schwerpunkt widmen, sind es die verborgenen Heldinnen und Helden unseres Landes, ihre Zivilcourage und ihr Zusammenhalt, die es für uns – heute mehr denn je – vor den Vorhang zu holen gilt", so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Regisseurin Gabriela Zerhau erzähle "mit viel Fingerspitzengefühl und einem herausragenden Ensemble eine Geschichte, in der die Kraft von Gemeinschaft, Familie und Freundschaft im Mittelpunkt steht". (APA, 22.4.2020)