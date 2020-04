Re: Ade Urlaubsparadies Algarve, Am Schauplatz Gericht, Eco, dazu Radiotipps und Podcast-Empfehlungen mit einer neuen Folge von Serienreif über "Das Boot"

Alain Delambre (Eric Cantona) wittert seine große Chance: ein Jobangebot bei einem großen Konzern – "Aus der Spur", 21.10 Uhr, Arte. Foto: Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Ade Urlaubsparadies Algarve – Das Virus vertreibt die Touristen aus Portugal Corona-Ausnahmezustand auch in Portugal. Die Regierung hat beschlossen, dass Camping-Urlauber das Land verlassen müssen. An die 100.000 Touristen sind betroffen, so die Schätzungen. Einige haben das Land verlassen, andere aber sind ins portugiesische Hinterland geflüchtet. Bis 20.15, Arte

20.15 BIOGRAFIE

Falco – Verdammt, wir leben noch! (Ö 2007, Thomas Roth) Der Film schildert den Werdegang des Popstars Hans Hölzel und zeigt auch den Erfolgsdruck und die große Erwartungshaltung der Musikbranche. Der junge Manuel Rubey macht seine Sache als Falco gut. Bis 22.10, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht über ein verlorenes Erbe rund um ein Stadthaus in Kärnten und einen jahrelangen Streit rund um Eigentum durch Ersitzung in Wien-Floridsdorf. Bis 22.00, ORF 2

21.10 SERIE

Aus der Spur (1–3/6) Alain Delambre (Eric Cantona) ist seit sechs Jahren ohne festen Job und schlägt sich als Hilfsarbeiter durch. Dann bewirbt er sich auf eine Stellenanzeige, gesucht wird ein Personalrecruiter für einen internationalen Konzern. Die Kandidaten sollen eine fingierte Geiselnahme als Rollenspiel anleiten. Der libanesische Regisseur Ziad Doueiri lässt Fiktion und Realität miteinander verschmelzen. Bis 23.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco mit diesen Themen: Flug ins Ungewisse: Soll die AUA gerettet werden? / Corona-Milliarden für die Wirtschaft: Wer soll das bezahlen? / Wettlauf der Forscher: Teure Suche nach Corona-Schutzmittel. Bis 23.05, ORF

23.40 FRAUENSCHICKSAL

Sonita – Was ist ein Mädchen wert?(D/IRN/CHE 2015, Rokhsareh Ghaem Maghami) Sonita möchte Rap-Musikerin werden. Als Achtjährige floh sie vor den Taliban aus Afghanistan. Seitdem lebt sie im Iran als illegale Migrantin. Während Sonita von einem selbstbestimmten Leben träumt, plant ihre Familie, sie an einen fremden Mann zu verkaufen. Bis 00.30, 3sat