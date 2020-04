Foto: Screenshot/WebStandard

Ein Bild, das eine Person inmitten von tausenden Leichen zeigt, macht aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde. Die Aufnahme ist mit den Worten versehen, dass es sich bei den Toten um euthanasierte Alte handelt, die von der Regierung getötet wurden. Dies wurde getan, um die Corona-Pandemie einzudämmen und um Ressourcen im Krankenhaus für Jüngere freizumachen.

Foto: Screenshot/AFP

Ausschnitt aus US-Serie Walking Dead

Bei der Aufnahme handelt es sich allerdings um eine Szene aus der Serie Walking Dead, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet. Konkret stammt der Ausschnitt aus der fünften Folge der neunten Staffel. Die US-Serie spielt in einer Welt nach der Zombie-Apokalypse. Ausgestrahlt wurde besagte Folge bereits 2018. Der Ausschnitt war unter anderem in einem Trailer zu der Episode zu sehen.

Ingenuity Studios

5G und Bill Gates aktuell hoch im Kurs

In den sozialen Netzwerken mehren sich zurzeit Verschwörungshtheorien rund um das Coronavirus. War die Mobilfunktechnologie 5G lange Zeit das bestimmende Thema, ist Tech-Milliardär Bill Gates nun in den Fokus gerückt. In einigen Ländern haben die Falschnachrichten dazu geführt, dass 5G-Masten gestürzt wurden. Bill Gates wird nachgesagt, dass er das Coronavirus in die Welt gesetzt hat und nun mit einem Impfstoff davon finanziell profitieren möchte. (red, 22.4.2020)