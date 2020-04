Selbst am Meer der Wiener, klagen die Wiener, will man die Wiener nicht mehr. Keiner gönnt den Großstädtern die frische Luft. Ist das so? Ein Einwand aus dem Burgenland.

Die Wiener und ihr nahes Meer: Das ist eine Geschichte, die ein Jahrhundert zurückreicht. Schon in den 1920ern ließ sich am Neusiedler See sonnenbaden und badenixen, fast wie in Grado.

Foto: Alois Sedlacek / ÖNB-Bildarchiv

Das Virus hat eine bleierne Decke übers Land gebreitet. Unter der allerdings brodelt es. Sogar alte und älteste, dumme und dümmste Ressentiments kochen hoch oder werden hochgekocht. Erst aus Spaß, klar. Aber dann wird aus weinseligem Spaß schnell grantiger Bierernst. Gerade bei sowas.

Die Corona-bedingten Beschränkungen für Ausflügler und Zweitwohnsitzer haben in Wien etwa das alte Gefühl der österreichweiten Unerwünschtheit wieder zum Leben erweckt. Die Landeier erwidern, die großkopferten Städter sollten – um jetzt einen Topos des Wiener Gesundheitsstadtrates aufzugreifen – nicht gleich so hysterisch werden. So schaukelt sich das hoch und höher. Gierige börselorientierte G’scherte vs. arrogante großkotzige Mundln – das ist wie einst Simmering gegen Kapfenberg: eh immer auch a rechte Hetz.

Nicht nur in Österreich ist es ein gut geübter Brauch, gegen die jeweiligen Hauptstädter zu lästern. Die sind ja – egal, wohin sie kommen – stets so sehr nicht von dort, dass es geradezu schreit danach, sie zu spotten. Umgekehrt funktioniert es nicht minder, wie jeder weiß, der schon einmal mit einem niederösterreichischen Kennzeichen durch Wien gefahren ist. Oder sich gar – "Wos is, Neandertaler?" – verfahren hat.

Ja, es ist grad eine hoch nervöse Zeit. Über Facebook, Twitter und Leser-Reportereien lässt sich das in Echtzeit noch steigern. Man sitzt zu Hause. Vielen ist fad. Beleidigt zu sein ist eine schöne Abwechslung. Man kränkt und wird gekränkt. Die Leberwurst und der Aufpudel sind enge Verwandte.

Watschenmann

Zuletzt hat es diesbezüglich sogar die Burgenländer erwischt. Die Zugangsbeschränkungen zu den Seebädern galt und gilt als Beleg für die Wiener-feindliche Grundhaltung auch der Burgenländer. Hans Peter Doskozil, der rote Landeshauptmann, bot sich auch gleich wunderbar als Watschenmann an. Da waren ja eh noch Hendl zu rupfen. Der Rechts-Rote hat im heurigen Jänner gezeigt, dass die SPÖ Wahlen auch gewinnen könnte. Das können ihm viele – in seiner Partei und an den sympathisierenden Rändern – nicht verzeihen. Und zeihen ihn nun flott des Populismus auch hier. Als könne im Burgenland tatsächlich aufgesetzt werden auf eine latente Wienaversion.

Es mag sein, dass woanders tatsächlich ein politischer Nutzen zu ziehen wäre aus dem Hinhauen auf Wien und die goscherten Wiener, die ihr Parkett so glatt wienern, dass dort kein Steirer oder gar Tiroler nicht ausrutscht. Als der blaue Grazer Bürgermeister Alexander Götz einst erklärt hat, das Schönste an Wien sei der Südbahnhof, war das nicht bloß FPÖ-Sprech. Das kam aus der Tiefe der steirischen Seele.

Auch Niederösterreichs damaliger Landeshauptmann Siegfried Ludwig brachte 1986 die Landesseele zum Schwingen mit einer Volksabstimmung über eine eigene Hauptstadt. Es ging ausdrücklich ums Landesbewusstsein und gegen Wien als Regierungssitz. Das schöne Motto: "Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft."

Hauptstadtlos

Im Burgenland freilich ist mit solchem Wienwatschen aus vielerlei Gründen politisch kaum was oder gar nichts zu gewinnen. Bis heute hat das Burgenland – Tschuldigung, Eisenstadt! – keine Hauptstadt. Man witzelt zwar, es habe stattdessen gleich drei: mit Wiener Neustadt eine heimliche, mit Sopron/Ödenburg eine eigentliche und eben mit Eisenstadt eine halt irgendwie tatsächliche. In Wahrheit aber hat man sich von Anfang an, bis hinunter nach Oberwart, eng an Wien geschmiegt; schon als das Burgenland der ungarische Westrand gewesen ist. Hiesige Marktfahrer belebten Wien zu einer Zeit, als die Reichshaupt- und Residenzstadt auch die Hauptstadt des Erzherzogtums unter der Enns war und dort vom eigenen Saft, in dem zu schmoren man bevorzuge, noch lange nicht die Rede gewesen ist.

Augenhöhe, Augenzwinkern

Als Burgenland dann bei Österreich war – vor demnächst hundert Jahr’ –, hat der Fremdenverkehrsverband das Kunststück zuwege gebracht, den Neusiedler See als "Meer der Wiener" zu positionieren. Die Wiener nahmen den Schmäh gern an und begannen, das schlammige, flache, seifige Gewässer zu entdecken, zu erforschen und zu nutzen. Es war das eine Beziehung zwar nicht auf Augenhöhe, aber doch mit Augenzwinkern. Bis heute.

Das kleine Land und die große Stadt haben sich im vergangenen Jahrhundert ineinander verflochten. Die Verhältnisse in diesem Verhältnis waren klar. Zu klar, als dass die Burgenländer hätten Allüren entwickeln wollen. Alle anderen Bundesländer konnten einen Stolz entwickeln auf ihre Geschichte und den Umstand, dass sie es ja sind, die den Bund namens Österreich bilden. Das Burgenland war zufrieden, überhaupt dabei zu sein.

Keine Nesthäkchen

Im. Jänner 1921 wurde es in den Bund aufgenommen. Österreichs jüngstes Bundesland aber ist Wien. Das Trennungsgesetz, durch das der Wiener Bürgermeister zugleich auch ein Wiener Landeshauptmann wurde, trat erst am 1. Jänner 1922 in Kraft. Die beiden Nachzügler waren aber keineswegs die Nesthäkchen Österreichs. Mag sein, sowas verbindet.

Jedenfalls in die eine Richtung: rauf. Mehr als 25.000 Burgenländer pendelten vor Corona nach Wien. Dazu kommen noch die Handwerkerpartien, die Wiener Baustellen bearbeiten. Auch das war von jeher so. Man sagt, ohne Burgenländer hätten die Wiener keine U-Bahn. Aber man sagt auch, hätte alles, was damals als "Schwund" verbucht wurde, Beine, es würden nur wenige burgenländische Einfamilienhäuser ruhig stehen. Eine böse Geschichte, gewiss. Aber eine, die gut erzählt, wie sehr man ineinanderhängt.

Wochenpendler

Aus vielen Wochenpendlern sind halbe Wiener geworden. Und haben dann ganze Wiener Kinder bekommen. Manche – Resetarits I, II, III etwa – prägen bis heute das Bild, den Klang und die Erzählung der Wienerstadt. Ja, sie gelten als deren Inbegriff. Gleichwohl blieb immer auch ein bisserl Sehnsucht. Eine der heimlichen Landeshymnen hebt so an: "Drunt im Burgenland ..." Drunt – so heißt es aus Wiener Perspektive. Wenn einer oben steht auf dem Laaer Berg und ihn das Heimweh plagt. Favoriten war von jeher auch ein burgenländischer Bezirk.

Umgekehrt ist der Norden des Burgenlandes – dort also, wo der Neusiedler See liegt – längst schon ein rasant wachsender Teil von Greater Vienna. Neusiedl am See, Parndorf, auch Orte wie Hornstein oder Neufeld haben begonnen, sich ins Städtische zu orientieren. Und kein Speckgürtler würde Ressentiments hegen gegen Wien. Umgekehrt schon. Aber das wäre dann eine andere Geschichte.

Sommerfrische

Dazu kommt auch die lange Tradition der Volkssommerfrische. Im Salzkammergut mögen die mit dem prallen Börsel sich verlustieren. Im Burgenland sommerfrischen die Wiener mit schmälerem Beutel in den zahlreichen Mobilheimsiedlungen an all den Gewässern, die zum Teil extra dafür aufgestaut worden sind, wie etwa in Forchtenstein. Die Doskozil’sche Verordnung gilt auch dort, wo ansonsten das Einheimische und das Auswärtige sich so miteinander mengen, dass es kaum noch wer auseinanderhalten kann. Die Wiener zelebrieren dann kaum ihre Großstadthaftigkeit. Die Hiesigen kaum ihr Klein-Klein. Vor der Frau Wirtin und im Schenkhaus sind sie alle gleich.

Togazn

Jetzt gibt’s, leider, weder Strand noch die Frau Wirtin. Alle, selbst Leberwurst und Aufpudel, wissen, warum. Aber das Virus fängt halt allmählich an zu togazn.

Togazn ist ein schönes, hianzisches, also burgenländisches, Wort. Der große Peter Wehle hat es freilich schon vor vielen Jahren auch aufgenommen ins Wörterbuch der Wiener Gaunersprache. Da wie dort meint es dasselbe: Schmeißt jemand zum Beispiel entnervt die Türe zu und vergisst, die Finger zurückzuziehen, werden diese dann eine schöne Zeitlang togazn. Und zwar wie! (Wolfgang Weisgram, 22. 4. 2020)