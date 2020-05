In ihrem natürlichen Habitat – zwei Seen in der Nähe von Mexiko-Stadt, wo sie seit Abermillionen Jahren gelebt haben – sind sie praktisch ausgestorben. Dennoch muss man sich um ihr Weiterbestehen keine Sorgen machen: Millionen Axolotl leben in Aquarien rund um den Globus, entweder als aquatische Haustiere oder als Versuchstiere in wissenschaftlichen Laboratorien.

Erfreuen sich die privaten Aquarienbesitzer am seltsamen Aussehen der Tiere, so ist die Wissenschaft vor allem an der einzigartigen Fähigkeit der Schwanzlurche interessiert, abgeschnittene Gliedmaßen oder ganze Organe regenerieren zu können. Elly Tanaka, eine der weltweit führenden WIssenschafterin auf diesem Gebiet, forscht am IMP in mit den Tieren, die in der Aztekensprache Nahuatl "Wassermonster" heißen.

Leben im Larvenstadium

Wann aber hat der Siegeszug dieser Amphibien, die im Normalfall im Larvenstadium verbleiben, rund um die Welt begonnen? Dieser Frage hat der deutsche Wissenschaftshistoriker Christian Reiß (Uni Regensburg) einige Jahre seines Forscherlebens gewidmet und dabei viele faszinierende Geschichten zutage gefördert, die er nun in "Der Axolotl" erzählt.

Erstaunliche und minutiös rekonstruierte Geschichte(n) von der "Domestizierung" eines Amphibiums: Christian Reiß, "Der Axolotl. Ein Labortier im Heimaquarium 1864–1914". € 30,80 / 304 Seiten. Wallstein, Göttingen 2020

Eine Pionierrolle kam einmal mehr dem deutschen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt zu, der die ersten Axolotl 1804 nach Europa brachte, die als in Alkohol konservierte Präparate endeten. Der Siegeszug der kuriosen Tiere begann im Jahr 1864, als eine Fachgesellschaft in Paris 34 lebende Tiere erhielt, die zur Gründergeneration von Abertausenden

Wenig später kamen die ersten Heimaquarien auf den Markt und wurden schnell zu einem beliebten Inventar in bürgerlichen Haushalten, und das führte bald zu einer enormen Verbreitung der leicht zu haltenden Axolotl in Europa. Parallel dazu waren auch die Pioniere der Experimentalbiologie an den Tieren interessiert, die damit zu den frühesten Labortieren überhaupt wurden.

Gelungene Metamorphosen

Die Forscher rätselten damals vor allem, wie man die Axolotl dazu bringen könnte, das Larvenstadium zu verlassen. Zur Lösung des Rätsels – durch Gabe des Schilddrüsenhormons Thyroxin – leistete die lange vergessene deutsche Naturforscherin Marie von Chauvin (1848–1921) wichtige Beiträge.

Diese Pionierin erstmals umfassender zu würdigen ist nur eines der zahlreichen Verdienste der Studie von Christian Reiß, die selbst eine geglückte Metamorphose hinter sich hat: von einer mehrfach ausgezeichneten, aber doch recht akademischen Dissertation in ein gut lesbares und schön gestaltetes Sachbuch für ein wissenschaftshistorisch interessiertes Publikum. (tasch, 3.5.2020)