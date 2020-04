Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Flieger der internationalen Airlines auf den Boden gezwungen. Der Flugverkehr liegt gut 90 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wie dutzende andere Fluggesellschaften auch braucht die Austrian Airlines dringend Staatshilfe. Von bis zu 800 Millionen Euro ist bereits die Rede. Noch wird verhandelt – Notkredite stehen ebenso im Raum wie eine Staatsbeteiligung.

Das erste Aufeinandertreffen

Aber wie viel staatliche Mitsprache darf und soll es bei einer privaten Airline geben? Und was ist mit Klima- und Umweltauflagen? Geht es ohne sie für Fluglinien oder mischt sich hier der Staat in Dinge ein, die ihn nichts angehen? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei in der hochkarätigen Runde: Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen und FPÖ-Chef und Ex-Infrastrukturminister Norbert Hofer. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden in einer Politdebatte.

Dazu wollen wir mit Kapazundern aus dem Wirtschaftsleben darüber sprechen, wo staatliche Interventionen angebracht sind angesichts der Corona-Krise: Erste-Bank-Vorstand Peter Bosek diskutiert ebenso mit wie Börse-Chef Christoph Boschan.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Gestalten Sie unsere Sendung! Über welche Fragen sollen wir diskutieren, wie denken Sie über die Verstaatlichung von Airlines und über Klimaauflagen? Sollen AUA, Lufthansa und Co gerettet werden? Posten Sie hier, wie Sie über das Thema denken. Die spannendsten Beiträge werden wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 22.4.2020)