Vieles geschlossen in Los Angeles – in Österreich haben viele Betriebe wieder aufgesperrt. Allerdings ist für die heimische Wirtschaft auch relevant, wie sich die Corona-Pandemie im Rest der Welt entwickelt. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/MARIO TAMA

Österreich hat das wirtschaftliche Leben wieder ein Stück weit geöffnet. Die ökonomische Aktivität werde deshalb bereits im zweiten Quartal wieder etwas Fahrt aufnehmen, erwarten die Ökonomen des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). Allerdings liegen bei weitem nicht alle Länder des Planeten, der zu großen Teilen vom Coronavirus heimgesucht wird, so gut auf Kurs. Im zweiten Quartal erwarten die Wifo-Experten die größte weltweite Rezession, seit es verlässliche Aufzeichnungen gibt.

Für Österreich prognostizieren die Wirtschaftsforscher in dieser Gemengelage Folgendes: Die Wirtschaft wird heuer um 5,25 Prozent einbrechen, die Arbeitslosigkeit wird nach Definition des Arbeitsmarktservice (AMS) – Anteil der unselbstständigen Erwerbspersonen – auf 8,7 Prozent steigen. Allerdings wird es laut Prognose im Jahr darauf einen verhaltenen Rebound geben und das BIP um 3,5 Prozent wachsen. 2019 war die heimische Wirtschaft um 1,6 Prozent gewachsen.

Kein Optimismus

Die wirtschaftlichen Schäden des Lockdowns würden laut Wifo gravierender ausfallen, würde die Bundesregierung nicht gegensteuern. Die budgetwirksame Maßnahmen umfassen Aufwendungen für Kurzarbeitshilfe sowie Härte- und Notfallfonds und belaufen sich laut Wifo auf mehr als zwölf Milliarden Euro. Zieht man erwartete Steuerausfälle hinzu, steht unterm Strich für 2020 ein Budgetdefizit von 7,4 Prozent. Die Staatsschuld steigt um nahezu zehn Prozentpunkte auf 80,2 Prozent.

Der Regierung attestieren die Wirtschaftsforscher gutes Gegensteuern. Die Auszahlung von Mitteln des Härtefonds dürfte rasch und unbürokratisch über die Bühne gegangen sein. Allerdings hätten oft junge Unternehmen und Start-ups Nachsehen bei der Verteilung von Hilfsgeldern, geben die Wifo-Experten zu bedenken. Geringes Eigenkapital und geringe Liquiditätsreserven seien für viele Firmen ein Problem.

Globales Umfeld lastet schwer

Abgesehen davon: Ob die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie noch härter ausfallen, liegt nicht allein in der Hand der Bundesregierung. Unterstellt man eine stärkere Abschwächung der internationalen Konjunktur, könnte das heimische BIP um mehr als sieben Prozent schrumpfen, so die Wifo-Ökonomen. Das Budgetdefizit würde in diesem Szenario auf zehn Prozent des Inlandsprodukts ansteigen.

Christoph Badelt, der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, beurteilt die Maßnahmen der Regierung als richtig. Er sieht Österreich sowohl im Gesundheits- als auch im Wirtschaftsbereich als Vorreiter. ORF

Freilich könnte sich die Wirtschaft auch besser entwickeln als im Hauptszenario der Forscher. Allerdings seien die Prognosen eher zu optimistisch als zu pessimistisch, dämpft man beim Wifo die Erwartungen. Jedoch gibt man zu bedenken, dass seriöse Prognosen derzeit besonders schwierig seien. Einen staatlich verordneten Nachfrage- und Produktionsverzicht habe es noch nie gegeben, es fehlen die Vergleichsszenarien.

Jede Menge Schocks

Ökonomisch gesprochen kommen derzeit eine ganze Reihe an negativen Schocks zusammen. Die Schließung von Produktionsstätten erzeugt einen Angebotsschock. Aber auch nachfrageseitig gibt es Verwerfungen: Weil Menschen beispielsweise arbeitslos werden oder aufgrund von Kurzarbeit weniger verdienen, wird weniger nachgefragt. Auch die Ausgangssperren reduzieren die Nachfrage nach Konsumgütern.

Dass die Beschäftigung in diesem Umfeld vergleichsweise moderat zurückgeht, führen die Wifo-Experten auf die Kurzarbeit zurück. Würde es dieses Instrument nicht geben und würden nach dem Abbau von Überstunden alle überschüssigen Arbeitskräfte entlassen, wäre der Rückgang der Beschäftigung demnach um 2,5 Prozentpunkte höher.

Der von den Beschränkungen hart getroffene Dienstleistungssektor dürfte sich im dritten Quartal deutlich erholen. Freilich mit Ausnahmen: Denn Beschränkungen bei Großveranstaltungen und im Reiseverkehr dürften länger aufrecht bleiben als die Einschränkungen in anderen Sektoren. So erwarten die Wifo-Experten eine schleppende Erholung etwa in der Hotellerie und dabei vor allem im Städtetourismus, der stark auf ausländische Touristen, die mit dem Flugzeug anreisen, ausgerichtet ist. (luis, 23.4.2020)