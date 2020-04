Puppenspieler/Regisseur Nikolaus Habjan im Grazer Schauspielhaus mit dem Stück "Böhm". Foto: Lupi Spuma

Theater

Vor zwei Jahren brachten Autor Paulus Hochgatterer und Puppenspieler/Regisseur Nikolaus Habjan im Grazer Schauspielhaus das Stück "Böhm" auf die Bühne. Es handelt vom Dirigenten Karl Böhm, auf dessen künstlerischem Schaffen der Schatten des Nationalsozialismus liegt. Um seine Karriere zu befördern, machte er sich nämlich mit diesem gemein. Der Soloabend wurde inzwischen auch am Residenztheater in München, bei den Bregenzer Festspielen und im Wiener Burgtheater gezeigt. Noch bis Samstag nächster Woche ist der Stream der Aufführung hier gratis abrufbar. (wurm)

Musik

Unter dem Titel "Play On Fest" veranstaltet das Musiklabel Warner Music ab Freitag, 18 Uhr, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation ein Onlinefestival. gezeigt werden Ausschnitte früherer Konzerte von Stars wie Coldplay, Ed Sheeran oder Bruno Mars. Bis Sonntag sollen mehr als 65 Acts auftreten. Gestreamt wird auf Youtube, Spenden und Merchandiseeinnahmen gehen an die WHO und in den Kampf gegen die Corona-Pandemie. (red)

Kunst

Wer Lust auf eine kostenlose Führung durch die aktuelle Ausstellung "The Cindy Sherman Effect" im Kunstforum Wien hat, muss schnell sein. Denn der freitägige virtuelle Kunstsalon mit Viktoria Pfefferstein lässt pro Abend immer nur fünf Gäste rein. Der nächster Termin ist heute Abend um 19 Uhr, Anmeldung erforderlich. Hopp hopp. (kr, 24.4.2020)