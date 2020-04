In dieser Galerie: 6 Bilder Coldwild Games Coldwild Games Coldwild Games Coldwild Games Coldwild Games Coldwild Games

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein Indie-Titel sich kurzzeitig in den Topsellern auf Steam einnistet. Merchant of the Skies ist dies aber gelungen. Das Spiel von Coldwild Games ist am 17. April erschienen und weist 91 Prozent positive Wertungen auf Steam auf. Zurzeit ist das Spiel für Windows, Mac und Linux auch vergünstigt: Statt 14,99 zahlt man 9,89 Euro.

Das fliegende Handelsschiff

Bei Merchant of the Skies steuert man ein Handelsschiff, das sich zwischen fliegenden Städten fortbewegt. Der Indie-Titel vereint unterschiedliche Elemente: Den Bau einer Basis, Handel mit Ressourcen und Tycoon-Passagen. Ziel ist es, eine möglichst lukrative Handelsfirma aufzubauen.

Welt bereisen und Firma aufbauen

Die Entwickler geben an, dass das Game ein "experimentelles Spiel" ist, das keinem bestimmten Genre angehört. Es soll vielmehr versuchen, das Gefühl einzufangen, die Welt zu bereisen und eine eigene Firma aufzubauen. Die Rede ist auch von Erkundung und RPG-Elementen. Bei der Grafik hat man sich für einen lieblichen Pixel-Look entschieden.

Kurz aber sehr gut

In den Rezensionen erhält das Spiel viel Lob, wenngleich auch darauf hingewiesen wird, dass es etwas kurz ist. Rund sieben Stunden soll es dauern, bis man die Kampagne durchgespielt hat. Dafür wurde auf Grinding, also der Wiederholung von repetitiven Aufgaben, verzichtet. "Es entspannt und macht süchtig. Stunden vergehen wie Minuten", schreibt ein User etwa. Den Entwicklern sei es auch ein guter Schwierigkeitsgrad gelungen, der heraus- aber nicht überfordert. (dk, 23.4.2020)