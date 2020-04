In unserem Darm tummeln sich Unmengen an Mikroorganismen, so viel ist allgemein bekannt. Doch wovon leben diese eigentlich, wie profitiert der Mensch von ihnen, und wie kann man sie hegen und pflegen? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen.

(Caroline Pöchlauer, 24.4.2020)