Die Zwangspause war nur kurz: ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger darf wieder zurück auf dem Schirm. Foto: Screenshot/ORFTVThek

Wien – ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger kehrt bereits am Freitag, 24. April, auf den Bildschirm zurück. Das berichtet die "Kleine Zeitung" am Donnerstag, der ORF bestätigte dem STANDARD die Information. Der stellvertretender Chefredakteur des ORF-Fernsehens moderierte erst am Sonntag die ORF-"Pressestunde" und war somit für fünf Tage von der Bildfläche verschwunden.

Bürger bekam von ORF-Chefredakteur Matthias Schrom eine Pause verordnet, nachdem er Mitte April auf Twitter die Journalistin und Autorin Livia Klingl mit untergriffigen Andeutungen über ihre Karriere attackiert hatte. Klingl hatte zuvor Bürger in einem Tweet kritisiert – als Reaktion auf eine Analyse des Innenpolitikchefs – und geschrieben: "Einmal möcht' ich so verliebt sein wie der Hans Bürger in den Herrn Kurz!"

Bürger entschuldigte sich daraufhin "in aller Form" für eine "wirklich letztklassige Tweet-Antwort", bei der er Andeutungen über die Karriere der Journalistin gemacht hatte. Ihm seien die Nerven durchgegangen, vielleicht weil das eine Ex-Kollegin über ihn geschrieben habe, die er seit vielen Jahren kenne. Seinen Twitter-Account hat Bürger deaktiviert. Klingl akzeptierte Bürgers Entschuldigung, seine Zwangspause hielt sie für übertrieben. (red, 23.4.2020)