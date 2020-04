Kanzler Sebastian Kurz war am Mittwoch Gast in der ARD-Sendung "Maischberger – Die Woche". Foto: Screenshot/Maischberger

Das sind die Mediennews vom Donnerstag im Überblick

Österreichs Kanzler bei Maischberger: Die seriöse Tonalität des Sebastian Kurz – Zu Ischgl musste Kurz nicht viel sagen, es gab praktischerweise einen kurzen Sendeausfall. Nur so viel: Er spiele das "Blame-Game", wer schuld sei an der Verbreitung des Virus in Europa, nicht mit

Nach Twitter-Entgleisung: Hans Bürger kehrt bereits am Freitag zurück – Bildschirmpause des stellvertretender Chefredakteur des ORF-Fernsehen währte nach Verbalattacke auf Kollegin nur fünf Tage



Dritte Staffel von "Killing Eve" startet: Das Töten ging schon mal geschmeidiger – Eve und Villanelle lieben und hassen sich noch immer, die Leidenschaft wird aber weniger: Ab Freitag auf Starzplay bei Amazon

Beim Drehen an Grenzen gehen: Die Regisseure über "Das Boot 2" im Serienreif-Podcast – Matthias Glasner und Rick Ostermann drehten die neuen Folgen der Sky-Serie. Hören Sie, wie es ihnen dabei ging und was es heißt, eine Fernsehlegende weiterzuerzählen

Live-Konzerte auf ORF 3: Nach der Staatsoper kommt die Volksoper – Volksoper Wien und ORF 3 lassen am 26. April im Zeichen der Operette aufspielen

Neue "Star Wars"-Serie bei Disney+ mit Schwerpunkt auf weibliche Charaktere geplant – US-Regisseurin Leslye Headland soll für das neue Sternenkrieger- Abenteuer verantwortlich sein

Fußball: Geisterspiele in England könnten im Free-TV laufen – Zumindest ausgewählte Partien könnten frei empfangbar sein

Wir wünschen einen schönen, sonnigen Abend!