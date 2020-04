Foto: 3sat/Kinowelt

19.40 REPORTAGE

Re: Infizierte Wirtschaft – Deutschlands kreativer Mittelstand Die Corona-Krise legt Deutschland lahm. Jetzt werden Unternehmen kreativ. Sie versuchen, der Herausforderung zu begegnen, indem sie ihre Produktion auf dringend benötigte Waren umstellen. Bis 20.15, Arte

20.15 COMEDY

Eine Krone gegen Corona – Das Kaiser-Spezial (2) Die Krise hält an, der Kaiser Robert Palfrader durch. In dieser Ausgabe schafft er es in die ZiB. Moderatorin Susanne Höggerl stellt ihm pikante Fragen. Oder umgekehrt?

Bis 21.10, ORF 1

22.30 KINO-URGESTEIN

Kurzer Prozess – Righteous Kill(USA 2008, Jon Avnet) Robert De Niro und Al Pacino stehen noch einmal gemeinsam vor der Kamera, um einander als grantelnde Polizisten Stichwörter zu liefern. Bis 0.05, 3sat

Robert De Niro und Al Pacino sind als Polizisten gemeinsam unterwegs in "Kurzer Prozess – Righteous Kill" – 22.30, 3sat. Foto: 3sat/Kinowelt

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Duell im Reich der Mikroben – Robert Koch gegen Louis Pasteur Der Chemiker Louis Pasteur und der Arzt Robert Koch entdecken im 19. Jahrhunderts, dass Krankheiten durch kleine Organismen ausgelöst werden. Sie forschen unabhängig voneinander. Dieser Wettstreit verändert die Medizin. Bis 23.15, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Tracks Zum Beispiel über: Dumbfoundead – der Rapper kritisiert das "Whitewashing" in Hollywood. / Michael Monroe von der Band Hanoi Rocks. / Fiber-Art: Kunsthandwerk und weibliche Sexualität. Bis 23.50, Arte

0.05 KRIMI

Ein Cop mit dunkler Vergangenheit(The Son of No One, USA 2011, Dito Montiel) Der idealistische Polizist Jonathan White lebt mit Frau und Tochter im New Yorker Stadtteil Queens. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein. Spannende Milieustudie. Bis 1.35, 3sat

(Astrid Ebenführer, 24.4.2020)