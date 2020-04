In dieser Galerie: 2 Bilder Stundenlang haben europäische Regierungschef via Video um eine Lösung gerungen. Foto: BUNDESKANZLERAMT/ARNO MELICHAREK Foto: REUTERS/ Johanna Geron

Der EU-Gipfel hat das von den Euro-Finanzministern beschlossene Rettungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro im Kampf gegen die Coronakrise am Donnerstag gebilligt. Zugleich gaben die Staats- und Regierungschefs der EU-Kommission den Auftrag, den weiteren Finanzbedarf für den Wiederaufbau einzuschätzen. Die Kommission soll am 6. Mai einen Vorschlag auch für das EU-Budget machen, sagten Diplomaten.

Die Debatte zum sogenannten "Recovery Fund" sei hart zwischen der Forderung nach Krediten Krediten und Zuschüssen verlaufen. Für Kredite hätten sich Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark stark gemacht, Transferzahlungen fordern Spanien, Italien, Frankreich und Portugal. Die Höhe und Dauer des Fonds seien ebenfalls umstritten.

Kurz gegen Transferzahlungen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen Transferzahlungen ausgesprochen. Die Details eines Wiederaufbaufonds werde die EU-Kommission "in den kommenden Wochen ausarbeiten basierend auf einer Analyse des Bedarfs in den einzelnen Mitgliedsstaaten", erklärte Kurz am Donnerstag nach dem Gipfel.

Es müsse "klar sein, dass die Mittel des Wiederaufbauplans von den jeweiligen Mitgliedsländern in weiterer Folge zurückgezahlt werden sollen und Österreich nicht die Schulden von anderen EU-Mitgliedsstaaten übernimmt", so der Kanzler in einer Pressemitteilung. Zugleich versicherte er den von der Coronakrise stark betroffenen Ländern Solidarität. "Wir waren uns heute einig, den von der Corona-Krise besonders betroffenen Ländern, wie Italien oder Spanien, weiterhin zu helfen und Solidarität zu zeigen."

EU-Budgetobergrenze fast verdoppeln

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Obergrenze des EU-Budgets fast verdoppeln. Die Kommissionschefin kündigte nach dem EU-Gipfel an, die sogenannte Eigenmittel-Deckelung müsste für zwei bis drei Jahre von derzeit 1,2 Prozent des Bruttonationaleinkommens auf rund zwei Prozent angehoben werden.

Die tatsächlichen Ausgaben liegen unter dieser Eigenmittelgrenze. Möglich soll der zusätzliche Spielraum durch Garantien der EU-Mitgliedstaaten werden, kündigte von der Leyen an. Die EU-Kommission könne so Gelder aufnehmen, die dann über das EU-Budget an die EU-Staaten fließen würden. Vier Bereiche sollen dabei Priorität haben, sagte von der Leyen: Kohäsion und Investitionen, die bisherigen Schwerpunkte wie der "Green Deal" zum Klimaschutz und Digitales, drittens die Krisenfestigkeit und "strategische Autonomie" der EU, sowie – in geringerem Ausmaß – die Unterstützung der Nachbarschaft der EU.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Vorfeld des Gipfels deutlich höhere Beiträge an das EU-Budget zu. Eines von der EU-Kommission angedachten Modelle für den Wiederaufbau sieht vor, dass die EU-Kommission – wie bereits in der Finanzkrise – in begrenzter Form Anleihen ausgibt, die durch das EU-Budget besichert sind, um so Notkredite zu günstigeren Bedingungen für die am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen EU-Staaten bereitzustellen. Wie ein Wiederaufbaufonds genau organisiert und finanziert werden soll, war bis zuletzt strittig.

Angst vor BIP-Absturz

Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone könnte wegen der Corona-Pandemie um bis zu 15 Prozent schrumpfen, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde im Vorfeld des Gipfels zu Bloomberg. Die Französin warnte die EU-Staats- und Regierungschefs, sie riskierten unter Umständen "zu wenig zu spät" dagegen zu tun. Bloomberg berief sich auf drei nicht namentlich genannte Quellen im Umfeld der EZB-Chefin. Ein Wirtschaftsabsturz um 15 Prozent wäre dabei das schlimmste Szenario, Lagardes Ausgangsszenario für das laufende Jahr sei ein Einbruch des BIP in der Eurozone um neun Prozent, hieß es der informierten Quelle zufolge.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Konvergenz unter den EU-Mitgliedern stärker sei als die Differenzen und verwies auf die gemeinsame Resolution des EU-Parlaments von Freitag sowie auf den jüngsten spanischen Vorschlag. Diese Woche kam Spanien mit dem Vorschlag "ewiger Anleihen", also Schulden, für die zwar Zinsen fällig werden, die aber keinen Rückzahlungstermin haben. Ein ähnliches Modell vertritt nun auch Italien. Die EU-Parlamentarier einigten sich unter anderem auf Aufbau-Anleihen, die durch das EU-Budget gedeckt sind.

Erste Hilfen



Die ersten Hilfen aus dem Anfang April beschlossenen 540 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungspaket der Euro-Finanzminister könnten noch vor dem 1. Juni bereitstehen. Diese Einschätzung vertrat Eurogruppenchef Mario Centeno zum Auftakt des Videogipfels. Nötig dafür wäre aber "Flexibilität von allen Seiten", sagte Centeno in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft.

Die Euro-Finanzminister hatten sich auf ein Rettungspaket in Höhe von 540 Mrd. Euro geeinigt, darunter Hilfen im Umfang von 240 Mrd. Euro aus dem Rettungsschirm ESM. 200 Mrd. Euro sollen als Kredite über die Europäische Investitionsbank kommen und 100 Mrd. Euro über das EU-Kurzarbeitsprogramm SURE. Dieses Rettungspaket sollte am Donnerstag vom EU-Gipfel noch bestätigt werden, was als unstrittig gilt. (APA, red, 23.4.2020)